Cambio alle Presidenza di Assografici: Emilio Albertini succederà a Pietro Lironi

Designato con la Giunta dello scorso 25 febbraio come futuro Presidente di Assografici, Emilio Albertini ha ora presentato il programma e la squadra di Presidenza. Sarà ufficialmente eletto il prossimo 26 giugno a Milano durante l’Assemblea annuale dei Soci.

Albertini, classe 1963, vanta una grande esperienza alla guida dell’azienda di famiglia, Albertini Packaging Group SpA, ad oggi solida e importante realtà nel panorama cartotecnico italiano, con stabilimenti In Italia e all’estero. Dal 2015 è Presidente del GIFASP (il gruppo di specializzazione di Assografici che riunisce i fabbricanti di astucci e scatole pieghevoli) e componente il board di Comieco.

Durante la Giunta del 9 aprile, Emilio Albertini ha illustrato le direttrici programmatiche della futura presidenza, individuando sei aree di attenzione da sviluppare nei prossimi anni alla guida dell’Associazione: dalle convergenze in seno a Confindustria con il percorso federativo di filiera, già intrapreso negli anni precedenti, al proseguimento del processo di integrazione con l’Unione di Milano. Tra le priorità rientrano anche il presidio del territorio (e delle relative sezioni) e quello dei gruppi di specializzazione merceologica in ambito cartotecnico e della trasformazione. Secondo Albertini occorre inoltre supportare il comparto grafico in una fase di difficoltà che perdura da diversi anni, anche attraverso le attività di un Gruppo dedicato al settore e presidiare il fronte sindacale e gli organismi bilaterali.

Al fine di portare avanti un’azione articolata su ciascuna delle priorità individuate, il futuro Presidente ha presentato la sua squadra di Presidenza, così composta per il biennio 2019/2021:

PAOLO BANDECCHI – Presidente e AD di Rotolito SpA, con delega al settore Grafico;

CARLO EMANUELE BONA- Vice Presidente Vincenzo Bona SpA, con delega all’Innovazione, ai rapporti federativi e al Gruppo Giovani Imprenditori;

FULVIA LO DUCA (PRESIDENTE UNIONE) – Responsabile Sales e Managing Director di Abar SpA, con presidio dei rapporti con l’Unione di Milano, oltre a far parte del Consiglio Generale di Federazione; MARCO SPADA – Socio e Responsabile Rapporti commerciali della Spadamedia Sri, con delega ai temi sindacali e agli organi bilaterali;

STEFANO CRECHICI – Presidente della Mediano Industrie Carte da Gioco ed Affini SpA, con delega al Territorio e allo sviluppo associativo;

CARLO MONTEDORO – Direttore tecnico e Socio della TMB Stampa Sri, con delega al Territorio e allo sviluppo associativo.

Al termine della Giunta Albertini ha voluto ringraziare i colleghi per la fiducia accordata e il Presidente uscente Pietro Lironi, ribadendo la volontà di operare in continuità con l’attività del suo predecessore rispetto al ruolo e alla missione dell’Associazione e della Federazione Carta e Grafica.