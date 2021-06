Tiziano Galuppo nuovo Presidente dell’Unione Grafici di Milano

Si è svolta lo scorso 21 giugno 2021l’Assemblea dell’Unione Industriali Grafici Cartotecnici trasformatori carta e affini della Provincia di Milano, durante la quale è stato eletto come nuovo Presidente per il quadriennio 2021-25 Tiziano Galuppo, che sostituisce così Fulvia Lo Duca alla guida della storica associazione imprenditoriale milanese.

Tiziano Galuppo, anni 59, sposato con due figli è Amministratore Unico di Primo Piano Industry srl e Direttore Commerciale di Eurocarton srl. Una carriera spesa nel mondo della stampa commerciale e pubblicitaria, passando da Litorama e da Grafiche Mazzucchelli, per poi intraprendere nel 1999 la via imprenditoriale. Sempre partecipe della vita associativa, è stato più volte componente del Consiglio Direttivo dell’Unione e anche della Giunta e del Consiglio generale di Assografici. Negli ultimi sette anni ha rivestito la carica di Vice Presidente dell’Unione. È anche Commissario in Camera di Commercio di Milano per il Comitato prezzi carta e cartone.

“Dopo una vita lavorativa spesa nel settore e dopo lunga militanza associativa è con grande orgoglio e senso di responsabilità che assumo la carica di Presidente dell’Unione GCT di Milano, in quella che considero un po’ la fase di maturità del mio percorso lavorativo”, dichiara il neo Presidente Galuppo. “È importante che l’Unione consolidi il suo specifico ruolo sulla provincia di Milano, con servizi sempre più attrattivi e utili agli associati e allargando la propria base associativa. Mi impegnerò, inoltre, perché le aziende di Milano contribuiscano in Assografici, come già fanno in modo importante, alla vita associativa di categoria e alla tutela degli interessi del settore.”