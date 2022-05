Asahi Photoproducts parteciperà a EskoWorld 2022, in programma dal 7 al 9 giugno presso il Gaylord Texan Resort di Dallas, Texas. Gli esperti dell’azienda saranno a disposizione per illustrare tutte le soluzioni Asahi per la produzione di lastre flessografiche che consentono agli stampatori/trasformatori di operare in armonia con l’ambiente. I riflettori saranno rivolti soprattutto su CrystalCleanConnect, una soluzione assolutamente rivoluzionaria a livello mondiale che riduce la produzione di lastre flessografiche da 12 a una sola fase e senza impiego di solventi di lavaggio a base di COV, fornendo lastre pronte per la stampa di alta qualità in un’ora e 10 minuti e riducendo del 90% il tempo di gestione da parte dell’operatore.

Creata da una partnership tra Esko, Kongsberg e Asahi Photoproducts, rappresenta una migrazione verso l’Industria 4.0 e posiziona la flessografia in modo ancora più favorevole rispetto all’offset e alla rotocalco. Con tre unità già installate, CrystalCleanConnect apporta un’ulteriore novità: per la prima volta il taglio delle lastre è completamente integrato nel processo di produzione.

CrystalCleanConnect nel dettaglio

Il nome CrystalCleanConnect deriva dalle gamme di prodotti Crystal di Esko e CleanPrint di Asahi e dalla loro connessione a dispositivi successivi, come i plotter da taglio Kongsberg, nel flusso di lavoro di produzione di moduli di stampa. Lo sviluppo congiunto è un processo sostenibile, una novità assoluta nel settore, senza solventi di lavaggio a base di COV, grazie all’uso delle lastre con lavaggio ad acqua AWPTM CleanPrint di Asahi, con livelli di automazione mai visti prima, che generano una lastra tagliata pronta per il montaggio. CleanPrint garantisce un significativo miglioramento dell’efficienza di stampa, fino al 40% in molti casi. E il consumo di inchiostro può essere ridotto fino al 20% grazie alle tecnologie Crystal Screening. La chiave della tecnologia CleanPrint è il fatto che le lastre sono progettate per rilasciare facilmente l’inchiostro, il che comporta pochi arresti, se non addirittura nessuno, della macchina da stampa per la pulizia delle lastre. Così si mantiene una qualità di stampa costante dall’inizio alla fine della tiratura. Il nesting ravvicinato dei file digitali consente un taglio preciso delle lastre da parte del plotter Kongsberg, con un’ulteriore riduzione del 10% degli scarti di lastre.

CrystalCleanConnect è composto da diversi componenti altamente integrati per fornire un sistema completo:

Il sistema comprende robot intelligenti per la movimentazione delle lastre, CDI Crystal XPS di Esko, sviluppatrice di lastre AWP CCC di Asahi e un plotter da taglio Kongsberg in linea.

L’unità di esposizione e imaging integrata offre il pieno controllo del fondo della lastra e dei punti di stampa con esposizione UV LED principale e posteriore simultanea.

L’operatore deve semplicemente caricare il materiale per lastre con lavaggio ad acqua AWP CleanPrint su CDI Crystal per avviare il processo e poi ritirare le lastre dal tavolo di uscita, pronte per essere montate sulla macchina da stampa. Questo con un solo punto di contatto dell’operatore.

Le lastre con lavaggio ad acqua Asahi AWPTM garantiscono un processo di produzione rispettoso dell’ambiente e un’efficienza della macchina da stampa incrementata fino al 40%!

Il sistema è collegato a un hub di comunicazione centrale che integra l’intero processo.

Durante la conferenza, Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager di Asahi, terrà una sessione: “Automation in Plate Making with CrystalCleanConnect” (Automazione nella produzione di lastre con CrystalCleanConnect). La presentazione si terrà l’8 giugno alle 15:30. Illustrerà a fondo la tecnologia delle lastre AWPTM e il sistema automatizzato, spiegherà perché si tratta della prima soluzione rivoluzionaria al mondo per la produzione di lastre flessografiche e condividerà le esperienze reali dei clienti con questo sistema che richiede un solo passaggio. Dieter e altri esperti di Asahi saranno presenti alla fiera per incontrare i giornalisti e i partecipanti interessati a saperne di più su questa soluzione innovativa e su altre soluzioni e prodotti flessografici di Asahi.