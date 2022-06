9 giugno a partire dalle ore 15.00 a Napoli, negli spazi di Città della Scienza di Bagnoli. Il FORUM OneMorePack è il principale momento di confronto e condivisione del Sud Italia sul packaging design per creativi, marketer, agenzie di comunicazione, studenti, designer e aziende. L’evento di packaging design OneMorePack torna in presenza il prossimoa partire dallea Napoli, negli spazi di Città della Scienza di Bagnoli. Ilè il principale momento di confronto e condivisione del Sud Italia sul packaging design per creativi, marketer, agenzie di comunicazione, studenti, designer e aziende. Saliranno sul palco della Sala Newton di Città della Scienza 3 speaker d’eccellenza: Alex Giordano, docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di Napoli, esperto di Social Innovation; Fabio Babiloni, docente di Neuroeconomia e Neuromarketing presso l’Università La Sapienza di Roma, direttore scientifico di Brain Signs; Matteo Leonti, general manager dell’agenzia creativa Smith Lumen. Nel corso del FORUM 2022 sarà possibile accedere all’area espositiva dei partner e alla mostra dei partecipanti al premio. Saranno anche proclamati i vincitori di OneMorePack 2022 e premiati 3 studenti e 8 team di professionisti italiani. Per partecipare basta iscriversi su Eventbrite, a questo link: https://bit.ly/forumOneMorePack “Questa è l’ottava edizione di un evento che ha sempre più rilevanza internazionale – commenta Gerardo Di Agostino, AD di Grafica Metelliana, promotrice di OneMorePack – Dallo scorso anno, abbiamo affiancato al premio il FORUM per approfondire temi di un settore, quello cartotecnico, in evoluzione. Il packaging è sempre più protagonista, è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo studiarne le forme già espresse e quelle che avrà domani, secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Senza tralasciare gli aspetti progettuali, del design e della creatività”. OneMorePack 2022 gode del patrocinio di Assografici, Art Directors Club Italiano, UNA Aziende della Comunicazione Unite, ADI delegazione Campania e Confindustria Campania. Partner del FORUM: Heidelberg, Fedrigoni, Brizzi Distribuzione, Luxoro, HP, Stratosfera. Converter&Cartotecnica è media partner dell’evento