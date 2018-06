Acis: un’associazione per sostenere e far crescere la filiera

Acis, Associazione Italiana Scatolifici, riunisce un centinaio di aziende, che collaborano insieme per promuovere innovazione, formazione e responsabilità sociale d’impresa per lavorare meglio e in un’ottica sempre più sostenibile

Incontriamo Riccardo Cavicchioli, presidente di ACIS dall’aprile 2017, durante l’Assemblea nazionale che si è svolta lo scorso marzo a Riccione. L’Associazione è stata creata nel 2014, portando a compimento un percorso nato nel 2011 sotto forma di Consorzio.

“A oggi l’Associazione CIS conta circa 100 aziende associate che rappresentano il 30% delle società presenti sul mercato italiano. Il fatturato complessivo annuo dei soci membri è superiore ai 400 milioni di euro, per un totale di circa 2.000 lavoratori. La quantità di cartone ondulato trasformato ogni anno dagli associati CIS è superiore ai 700 milioni di metri quadri. Ritengo molto importante il fatto che ACIS sia nata dal basso, cioè dalla volontà degli stessi scatolifici, senza una sovrastruttura estranea all’associazione stessa, e questo è un mezzo potente di aggregazione, perché siamo noi imprenditori che abbiamo deciso di fare rete. Tutti siamo coinvolti e responsabili allo stesso modo e quindi siamo anche pronti a condividere problematiche e dubbi, e questo crea un circolo virtuoso volto al miglioramento. La nostra quindi è un’Associazione molto omogenea, dove i membri sono tutti sullo stesso piano, e questo fa sì che le aziende acquisiscano maggiore consapevolezza della situazione del mercato e delle sue problematiche, che non vengono più percepite e interpretate dal singolo”, afferma Cavicchioli, anche lui ovviamente imprenditore, è infatti socio e amministratore degli scatolifici Nuova Imballaggi Cavicchioli e Ondabox.

I soci sono scatolifici puri, soprattutto piccole-medie aziende a carattere familiare, tessuto solido e importante dell’Italia, che al momento dell’iscrizione si impegnano a rispettare un rigoroso codice etico che prevede l’attenzione ai rapporti con i dipendenti, all’ambiente e la disponibilità a condividere il proprio sapere per crescere tutti insieme.