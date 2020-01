Roto4All, il nuovo evento italiano dedicato alla stampa rotocalco

Qual è il Total cost of ownership di una macchina rotocalco?

Quanti stampatori usano la tecnologia roto per il packaging?

Qual è l’andamento del mercato

dell’imballaggio stampato in roto?

Sono alcune delle domande a cui risponderà Roto4All, il primo evento italiano sulla rotocalco.

Organizzato dal Gruppo Italiano Rotocalco di Acimga, Roto4All illustrerà il ruolo

della roto nel mondo del packaging, i suoi punti di forza e le sue caratteristiche.

Oltre ai dati, Roto4All sarà anche l’occasione per far parlare stampatori e brand

owner che utilizzano questa tecnologia di stampa e che grazie a essa hanno

ottenuto successo e riconoscimento sul mercato.

Roto4All sarà anticipato il 26 marzo da una cena di networking, nella fantastica

cornice fiorentina del B-roof del Grand Hotel Baglioni.

“Da tempo la ‘community della roto’, fatta non solo di produttori di macchine e

componenti, ma anche di stampatori e brand owner, sentiva l’esigenza di una

giornata di confronto e incontro – dichiara Andrea Briganti, direttore di Acimga -.

Roto4All risponde a questa richiesta e si innesta in modo determinante nelle

iniziative già messe in campo e in quelle in programma. È così che diamo

visibilità a un’eccellenza italiana, a un know how che ci viene riconosciuto nel

mondo ma che non sempre è noto agli italiani stessi”.

Il Gruppo Italiano Rotocalco, composto da 25 aziende del settore, ha l’obiettivo di promuovere la tecnologia e, oltre a Roto4All, ha già dato vita a un manuale

“Rotocalco: conoscerla per meglio apprezzarla”, tradotto anche in inglese. Il Gruppo ha inoltre in cantiere altre pubblicazioni, corsi di formazione e la stesura di norme in seno all’ISO (International Organization for Standardization) dove ha delegato un suo rappresentante (Carlo Carnelli).

“Finalmente l’Italia ha la sua giornata dedicata alla rotocalco – dichiara Gianmatteo Maggioni, coordinatore del Gruppo Rotocalco di Acimga – frutto del

lavoro e della volontà delle più rappresentative aziende del settore. L’obiettivo è

farlo diventare un appuntamento fisso, dove fare il punto della situazione,

confrontarsi e lanciare nuove iniziative per promuovere e formare su questa

tecnologia di stampa”.