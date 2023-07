Yontex: una rete per l’industria delle bevande e degli alimenti liquidi

Yontex GmbH & Co. KG è una filiale di Messe München GmbH e NürnbergMesse GmbH. La squadra Yontex combina l’esperienza e la linfa vitale di drinktec e BrauBeviale. Ricordiamo il bellissimo gruppo di lavoro di NürnbergMesse Italia S.r.l. che opera a Milano, che con professionalità e creatività seguirà la nuova società.

Grazie a queste sinergie, Yontex si trova proprio al centro dell’industria delle bevande e degli alimenti liquidi ed è pronta ad aprire nuove strade per il commercio e le fiere, gli eventi del settore e i formati digitali B2B leader a livello mondiale.

Questa importante notizia è stata annunciata a una conferenza stampa a Milano il 18 luglio. In quell’occasione Petra Westphal, vicepresidente esecutivo di Yontex, ha dichiarato: “le due più importanti fiere internazionali per l’industria delle bevande e degli alimenti liquidi, drinktec di Monaco, la principale fiera mondiale per l’industria delle bevande e degli alimenti liquidi, e BrauBeviale di Norimberga, la principale fiera dei beni strumentali per l’industria delle bevande in Europa, hanno unito le forze per rafforzare le loro posizioni nel mercato mondiale dal 1 luglio 2023. Abbiamo deciso di lavorare fianco a fianco e unire e integrare ciò che già si apparteneva l’un l’altro, in questo modo possiamo avviare uno sviluppo sostenibile delle più importanti fiere della birra e delle bevande, perché noi, in quanto partner altamente competenti, possiamo ottenere ancora di più insieme per il futuro della nostra industria”.

La nuova azienda Yontex si presenterà per la prima volta con BrauBeviale a Norimberga dal 28 al 30 novembre 2023. Entrambi gli eventi si svolgeranno come prima nelle loro sedi abituali, entrambi manterranno i loro marchi e si svolgeranno con gli stessi cicli di prima: drinktec alla Fiera di Monaco ogni quattro anni, la prossima edizione nel 2025, e BrauBeviale si svolgerà ogni anno alla Fiera di Norimberga, come prima, ad eccezione degli anni drinktec.

BrauBeviale: dovreste proprio visitare la fiera!

In un contesto economico difficile, è importante per i produttori di bevande e i produttori di birra, così come i produttori di vino, stabilire una solida base per i loro programmi di investimento raccogliendo informazioni complete su materie prime, nuovi macchinari, soluzioni di produzione o concetti logistici: tutto questo è BrauBeviale, che offre una gamma completa di prodotti e servizi per l’intera catena di processo in nove padiglioni che coprono circa 40.000 m² di superficie espositiva con circa 900 espositori. 130 fornitori di imballaggi, chiusure, etichettatura e imballaggi secondari mostreranno le loro soluzioni per imballaggi adeguati ed efficienti.

Programma di supporto per tutti i gruppi di visitatori

“Il programma di supporto affronterà un’ampia gamma di argomenti: la sostenibilità alla luce dei cambiamenti climatici e di mercato; profilazione aziendale tramite sostenibilità; contenitori e sistemi sotto pressione, materie prime e marketing. Ma anche le aree speciali con l’Expert Forum, una piattaforma espositiva nel padiglione 4 o la Logistics Lounge, (anch’essa nel padiglione 4) forniranno l’approfondimento delle conoscenze e uno scambio stimolante”, ha affermato Adrea Kalrait, direttore esecutivo BrauBeviale. Ricordiamo anche che un luogo perfetto per gli intenditori di birra o per coloro che vogliono diventarlo è l’European Beer Star, quest’anno alla sua ventesima edizione: oltre 500 birrifici di 44 paesi stanno inviando iscrizioni. I birrai mostreranno le loro abilità birrarie e affronteranno il palato critico della giuria!