Azienda fondata nel 1999 nel fertile panorama dell’industria veneta, Vice è paladina del “made in Italy”, nel settore dei prodotti chimici per l’industria del cartone ondulato. La filosofia aziendale coniuga passione, formazione e competenze maturate negli anni alla ricerca e allo studio dei prodotti, attraverso test, simulazioni di laboratorio e monitoraggio continuo

Esperienza unita a ricerca di laboratorio e impegno di tecnici altamente specializzati, sono alla base dei successi di Vice, che oggi è leader in Italia nel settore della carta e del cartone ondulato, in una continua sfida che la porta a oltrepassare i propri limiti.

La sede produttiva di Villorba, alle porte di Treviso, si avvale della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, sta definendo la certificazione ambientale BRC e vanta il proprio laboratorio interno, direttamente inserito nel ciclo produttivo, che risulta completamente autonomo.

Omar Mori è contitolare e responsabile delle vendite di Vice: la sua evoluzione professionale, da 20 anni, è indissolubilmente legata alla crescita dell’azienda trevigiana. Un lavoro che lo appassiona da sempre e che lo porta a confrontarsi con gli altri collaboratori. Un team unito e coinvolto in una sfida stimolante basata sull’insieme delle competenze che punta, con determinazione, al successo imprenditoriale.

Mori, professionista affermato e stimato, conosce ogni segreto del successo di Vice, che detiene una quota di mercato che supera l’80%.

Cresciuto attraverso varie esperienze e ruoli all’interno dell’attività, è il miglior testimone dell’evoluzione che ha condotto l’azienda trevigiana a imporsi nel mercato italiano, europeo e a partire, con estrema consapevolezza e preparazione, alla conquista di quello internazionale.

Qualità, autonomia e sviluppo

Autonomia e dinamicità rappresentano due dei principali punti di forza dell’azienda, applicati all’approvvigionamento delle materie prime, alla lavorazione per ottenere il prodotto finito, alla sua consegna e alla tracciabilità della commessa di lavorazione.

L’ampia gamma di servizi e l’assistenza diretta accompagnano, fin dal primo contatto, il cliente, e gli offrono una linea di consulenza personalizzata. Ogni soluzione d’avanguardia garantisce il maggior vantaggio economico alla clientela, così come gli interventi mirati da parte di tecnici italiani e internazionali, preparati e competenti.

Un attento servizio post vendita, inoltre, risponde con efficacia e rapidità a ogni richiesta del pubblico. La ricerca di qualità nei prodotti altamente performanti che rispondano alle esigenze della clientela, procede di pari passo con il miglioramento, la sperimentazione e le formule esclusive.

Fin dai primi anni, Vice ha attuato una politica di investimenti per consolidare e ampliare la propria attività. Il suo mercato di riferimento continua ad allargarsi in parallelo alla crescita del gruppo di collaboratori che apportano valore, know-how e creatività. Ogni professionalità incide in maniera efficace nell’evoluzione dell’azienda che, in questo modo, è in grado di distinguersi dai competitor e imporsi in un mercato globale e complesso com’è quello del cartone ondulato.

Chimica e ambiente

Seguendo un trend che sta coinvolgendo tutti i principali paesi del mondo, la logica che guida ogni attività di Vice è ecosostenibile. La ricerca sceglie di rielaborare materie prime a basso impatto ambientale che, ove possibile, sono in grado di ridurre quasi a zero le soglie di pericolosità. Sotto questo punto di vista l’azienda ha individuato, per esempio, un’ampia gamma di soluzioni alternative ai borati in polvere, un particolare che ritrae con efficacia il reparto “R&D”, da sempre impegnato a introdurre nuove soluzioni che rispettino e tutelino l’ambiente.

Crescita e nuove sfide: CCE International all’orizzonte

In quest’ottica, Vice prenderà parte, per la quarta volta nelle vesti di espositore storico, alla fiera di settore “CCE International” che si terrà a Monaco di Baviera.

Lo sviluppo dell’azienda, d’altra parte, non conosce soste e coincide con l’inserimento di 4 nuove figure professionali, oggi già attive in ambito amministrativo, nel settore “R&D”, come supporto tecnico nel mercato italiano e come segreteria commerciale.

Un’ulteriore novità riguarda la location: dopo l’apertura della nuova sede (6000 m²) nel corso del 2017, gli uffici amministrativi e commerciali verranno ulteriormente ampliati (500m²).

I nuovi spazi saranno pronti e operativi nella prossima primavera.

Infine un’importante anticipazione: tra l’autunno e l’inverno si consoliderà un progetto destinato a fornire maggior supporto e attenzione alla logistica e ai servizi per i clienti. I canali social di Vice ne descriveranno tutte le fasi, svelando via via il concretizzarsi di un’idea entusiasmante.