Vendite di Uteco North America ai massimi storici

Uteco North America, consorella dell’azienda italiana leader nella produzione macchine e attrezzature per la stampa e la trasformazione di imballaggio flessibile, ha registrato vendite record per il mercato nordamericano nel 2019, raddoppiando la crescita rispetto all’anno precedente

Grazie all successo del lancio di nuovi prodotti come la piattaforma digitale, Sapphire Evo, le linee per il coating e laminating, e la nuova generazione di flexo e roto, Uteco NA è stata in grado di raggiungere vendite record e di superare notevolmente le proprie aspettative.

“Uteco è orgogliosa di concentrarsi sulle richieste del mercato e di fornire ai clienti attrezzature che corrispondano ai più alti standard qualitativi nonché fornire soluzioni su misura ai suoi clienti “, esordisce Mario Mucciacciaro, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile vendite per il Nord America.

Infatti, sull’onda del grande successo della prima installazione a Tokyo presso il cliente giapponese Kinyosha Printing Co., Ltd, anche gli Stati Uniti sono pronti a ricevere a breve tre macchine digitali di ultima generazione, che vedono l’impiego della tecnologia KODAK Stream Inkjet e dei suoi inchiostri a pigmenti a base d’acqua ecologici di Kodak quali elementi di successo per la crescita di Uteco e di tutto il printing & converting.

“È entusiasmante essere la prima azienda al mondo a installare questa macchina e poter usufruire di questa innovativa capacità produttiva nel mercato degli imballaggi. La flessibilità di stampa digitale permette di utilizzare supporti e materiali flessibili diversi con inchiostri ecocompatibili consentendoci così di offrire ai nostri clienti nuove soluzioni creative “, dichiara Izumi Makino – Presidente di DP2 International (azienda responsabile delle attività di marketing digitale del gruppo Kinyosha).

Tra queste importanti vendite formalizzate già nel 2019 è da evidenziare sicuramente quella avvenuta a un importante e noto gruppo americano del printing e del converting che ha inserito nel suo vasto parco macchine una Next 450, la rotocalco Uteco che rappresenta la punta di diamante di un range altamente tecnologico capace di fornire alte prestazioni con performance ineguagliabili grazie alle innovazioni apportate.

Dietro la crescita di Uteco, il successo applicativo della filosofia Lean, 6-Sigma e Industria 4.0

Uteco NA prevede di continuare questo successo nel 2020 non solo grazie allo sviluppo di nuove soluzioni ma anche grazie a un impeccabile servizio di Assistenza clienti a livello mondiale – ” aggiunge Marco Verini – Service Director.

“Molti dei meriti per questo anno da record sono sicuramente da attribuire anche ai risultati derivanti dalla Modern Quality Organization, che incorpora Lean, 6-Sigma e i suoi sistemi di gestione nella produzione che sono gestiti secondo i più moderni criteri di Industry 4.0”.

La società, che ha conosciuto una costante espansione, è ora composta da quattro stabilimenti, uno dei quali comprende il suo centro di ricerca e sviluppo e di eccellenza tecnologica ConverDrome®

L’ultimo ampliamento – Uteco Plant #4 a pieno regime produttivo dalla scorsa estate – è attualmente focalizzato sulla produzione della nuove gamma per il coating & laminating: una di queste è il modello Rainbow 4.0, la soluzione total green presentata nell’ultimo K Show, che sarà in demo insieme alla macchina flexo Crystal 2.0 nell’Open House presso la sede americana di Atlanta il prossimo 12 marzo.

Open-house ad Atlanta, gustoso antipasto pre-drupa

“L’Open House nella nostra sede americana sarà solo un assaggio di quanto poi verrà presentato in Drupa presso il nostro Stand B20 nella Hall 10: la prima mondiale dell’ultimissima macchina digitale per formati fino a 1200 mm, una soluzione per l’accoppiamento sviluppata in partnership con SunChemical così innovativa che conquisterà tutti con le soluzioni di risparmio di “tempi e spazi”, il modello top di gamma per la stampa flessografica con gli ultimi aggiornamenti in chiave 4.0 nonché un elemento roto della nuova generazione di macchine sviluppate per inchiostri WB, ma siccome non voglio anticipare troppo, colgo questa opportunità per invitare ufficialmente tutti a venirci a trovare a drupa”, conclude l’Ing. Aldo Peretti Ceo di Uteco Group.