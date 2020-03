ULMEX garantisce la continuità del servizio

Tutti i prodotti che compongono l’ampio catalogo ULMEX, tra cui componenti tecnici, prodotti di consumo, apparecchiature e ricambi per il mondo del packaging, dell’imballaggio flessibile e della stampa flexo e rotocalco, sono attualmente disponibili a magazzino. La continuità delle forniture è assicurata in collaborazione con il network di partner internazionali, anch’essi operativi, che come ULMEX si sono organizzati per offrire la massima tutela a clienti e dipendenti.

Dallo scorso 12 marzo e fino a nuove disposizioni governative, i collaboratori ULMEX lavorano in smart working dal proprio domicilio, ad esclusione del personale che opera nei magazzini e nel centro di produzione delle tenute camera racla di Padova. Qui l’azienda ha provveduto, previa sanificazione degli ambienti, a riorganizzare i turni di lavoro in modo da non creare assembramenti e rispettare le distanze di sicurezza. Tra i servizi che ULMEX continua a garantire, anche la pulizia laser degli anilox che viene effettuata presso la sede di Padova. Inoltre, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, ULMEX può eseguire interventi straordinari di pulizia laser a domicilio, purché giustificati da comprovato carattere di urgenza e indifferibilità.

Gli ordini vengono processati regolarmente dal personale commerciale e dagli addetti al customer service che, nel rispetto delle limitazioni del DPCM dell’11 marzo 2020, possono essere contattati telefonicamente oppure tramite WhatsApp, mail e Skype. Inoltre, il personale commerciale ULMEX è a disposizione dei clienti per rendere questa nuova modalità quanto più semplificata ed efficace possibile.