Trasforma la tua azienda in Impresa 4.0 – Webinar di Sirio Informatica e Sistemi su Smart Factory e Smart Manufacturing

Il 18/03/2020 Sirio informatica e sistemi organizzerà la seconda edizione del webinar dedicato alla trasformazione delle aziende della Carta e Packaging in Imprese 4.0, attraverso l’ottimizzazione dei cicli produttivi e logistici, grazie all’introduzione di soluzioni evolute di Smart Manufacturing.

Riduzione degli sprechi e incremento delle performance produttive sono gli obiettivi degli algoritmi di ottimizzazione di PAPER NG, la soluzione di Smart Manufacturing e Smart Factory made in Sirio, obiettivi monitorati costantemente grazie a sistemi distribuiti di rilevazione dei dati dalle linee e dai sistemi di movimentazione.

PAPER NG consente anche la totale integrazione dei sistemi in ottica Impresa 4.0, fattore di crescita oggi fondamentale per raggiungere la gestione efficace dei reparti produttivi ed è conforme ai requisiti del Piano nazionale Impresa 4.0 che, per tutto il 2020, consente di usufruire del credito di imposta del 15%.

Sirio informatica e sistemi, grazie al contributo dei propri clienti e allo studio puntuale delle problematiche delle aziende produttive dei settori Carta e Packaging, è costantemente impegnata ad arricchire e migliorare le proprie soluzioni software in linea con i trend del mercato.

L’invito al webinar è esteso ai titolari e ai responsabili aziendali che si occupano della produzione interessati ad approfondire come affrontare queste problematiche in modo innovativo, che invitiamo a scrivere a eventi@sirio-is.it specificando nell’oggetto WEBINAR PAPER NG – 18/03/2020.