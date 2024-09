A Labelexpo Americas 2024 (dal 10 al 12 settembre), i partecipanti sono invitati a “Sperimentare la differenza Domino” presso lo stand 5821, inclusa la visione di dimostrazioni di apparecchiature dal vivo, la conoscenza del lancio internazionale dei nuovi prodotti e servizi di Domino oltre al benevenuto presso il nostro “Printbar”.

Domino presenterà la sua gamma completa di macchine da stampa digitali per etichette a colori e soluzioni di stampa digitale monocromatica che forniscono eccellenza in termini di qualità di stampa, flessibilità e produttività, con dimostrazioni dal vivo di N730i, N610i e K600i allo stand 5821.

La N730i è una macchina da stampa digitale per etichette UV a sette colori da 1200 dpi dotata della rivoluzionaria testina di stampa Brother BITSTAR™. Progettata per la stampa di etichette autoadesive e applicazioni con “sleeve” termoretraibili, la N730i offre una qualità di stampa eccezionale fino a 70 m/min in tutti i colori, compreso il doppio bianco con opacità al 76%.

La N610i è una macchina da stampa digitale per etichette UV da 600 dpi, disponibile in configurazioni da bobina a bobina e ibride e fino a sette colori. Con velocità di stampa da 50 m/min a 70 m/min, si basa sulla rinomata tecnologia Generation 6 di Domino, con quasi 1.000 installazioni globali.

La K600i è una stampante UV monocromatica o a getto d’inchiostro acquoso ad alta velocità che si integra su macchine da stampa flessografiche, ribobinatrici e sistemi di finitura per la stampa di dati variabili fino a 200 m/min, con larghezze di stampa che vanno da 108 mm a 782 mm. Le applicazioni includono la stampa di codici 2D, codici a barre e sequenze di numerazione su etichette, comunicazini postali, cartellini, biglietti, moduli e prodotti di sicurezza. Nello stand Domino sarà integrata su una macchina da stampa flessografica Mark Andy Pro Series.

Domino lancerà una serie di nuovi prodotti a Labelexpo Americas.

Questi includono il nuovo modulo di integrazione N730i che consente agli etichettifici di creare la propria soluzione ibrida preferita con la risoluzione di stampa da 1200 dpi.

Un’altra novità è il sistema di telecamere di ispezione e monitoraggio Domino R-MultiScan che sarà mostrato presso lo stand dell’N730i. La partnership strategica di Domino con Lake Image Systems, una società del gruppo Domino, è stata determinante nel portare la competenza nell’ispezione visiva agli utilizzatori della stampa digitale e i sistemi di ispezione visiva Lake Image saranno presenti su tutte le stazioni di stampa digitale all’interno dello stand Domino.

Il nuovo workflow Sunrise DFE funzionerà anche sulle stazioni di stampa N730i e N610i. Con il pacchetto Sunrise DFE, progettato specificamente per dispositivi a getto d’inchiostro ONE PASS, i clienti possono beneficiare di una migliore efficienza del flusso di lavoro e di un aumento dei tempi di attività senza interruzione della produzione, inclusa la possibilità di estrarre i dati in tempo reale.

I partecipanti potranno inoltre scoprire di più sui nuovi prodotti visitando l'”Innovation Stage” di Labelexpo Americas (stand 2043) martedì 10 settembre alle 15:00, dove Michael Matthews, Global Product Manager di Domino, condividerà i dettagli completi del prodotto e la roadmap futura dell’azienda.