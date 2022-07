Torna la formazione rotocalco. Il Gruppo Italiano Rotocalco ha predisposto un nuovo programma formativo, ancora più strutturato. Un corso di formazione dedicato all’Eco-design nella stampa rotocalco, guardando agli strumenti – i colori, gli inchiostri -, ai processi – la macchina, il recupero solventi -, e a macrotemi fondamentali come il riciclo e la bicompatibilità, per approfondire come la rotocalco sia in grado di mitigare gli impatti ambientali del mondo che ci circonda. Il corso “La tecnologia al servizio degli impatti: Eco-design rotocalco” si terrà martedì 27 e mercoledì 28 settembre, presso la sede di Acimga, in Piazza Castello 28, a Milano. Il corso è dedicato principalmente a brand owner e utilizzatori finali ed è organizzato in collaborazione con Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile. PROGRAMMA Giorno 1 – martedì 27 settembre La sostenibilità di filiera e il progetto FCG

relatore: Elisabetta Bottazzoli, referente Federazione Carta Grafica Il packaging e gli impatti

relatore: Giuseppe Gianetti La gestione del colore: gli inchiostri

relatore: Giuseppe Gianetti La gestione del colore: gli strumenti per la correzione, formulazione e riduzione degli sprechi

relatore: Carlo Carnelli, Color Consulting Il controllo di processo: recupero solventi

intervento a cura di DEC Impianti Giorno 2 – mercoledì 28 settembre Il controllo di processo: la macchina

relatore: Gianni Nebbia, BOBST Il cilindro

relatore: Gianmatteo Maggioni, ICR Il cromo esavalente

intervento a cura di Kaspar Walter *questo intervento si terrà in lingua inglese La biocompatibilità

relatore: Felice Ursino, Sacchital Group Il riciclo

relatore: Osvaldo Bosetti, Goglio Qui disponibile il programma completo del corso con tutti i dettagli e il modulo di iscrizione. Per ogni informazione sul corso, il Gruppo Italiano Rotocalco e tutte le sue attività scrivere a ggarrett@acimga.it