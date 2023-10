Quinta tappa del TAGA TOUR: Bologna 12 ottobre 2023

La quinta tappa del TAGA Tour sulla tecnologia di stampa UV sarà un giornata di formazione rivolta agli stampatori con l’esecuzione di una prova di stampa tecnica su supporto plastico che sarà consegnata ad ogni partecipante. La giornata si svolgerà presso la scuola Istituto d’Istruzione Superiore Aldini Valeriani – Via Sario Bassanelli, 9/11, 40129 Bologna BO, e sarà strutturata su due sessioni plenarie che spiegheranno come è stata costruita la forma di stampa tecnica, quali impostazioni sono state usate in prestampa, come è stata impostata la macchina da stampa e saranno approfonditi gli aspetti più critici. Sarà una giornata di formazione densa di argomenti che TAGA Italia, con i più esperti conoscitori della tecnologia UV, offre a tutti per poter comprendere le tematiche legate alla stampa UV e avere la possibilità di porre avere risposte e chiarire i dubbi relativi a questa modalità di stampa.

Come sempre, il giorno 11 ci sarà una lezione per gli studenti delle scuole grafiche diBologna presso il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna a cui TAGA Italia dedicherà una giornata di formazione sul mondo della stampa, degli inchiostri e dei temi centrali dei documenti 19 e 20. Un modo per continuare ad investire sulle nuove generazioni e introdurli nel settore attraverso temi cruciali per le aziende di stampa.

Di seguito il programma della giornata del 12 ottobre:

Programma della giornata

ore 9.00 REGISTRAZIONE EVENTO e visita tavoli aziende

ore 10.00 TAGA – Presentazione Giornata e documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20

ore 10.30 TAGA ITALIA e aziende – Presentazione e approfondimenti dei criteri utilizzati per la realizzazione della stampa tecnica (è previsto un coffee break verso le 11.30).

ore 12.30 DOMANDE

ore 13.00 LUNCH TIME e visita ai tavoli delle aziende.

ore 14.30 TAGA Italia e aziende: Tavola rotonda – Presentazione dei risultati ottenuti in stampa e consegna della stampa tecnica

ore 15.30 FINE LAVORI

Per i partecipanti saranno disponibili degli estratti di TAGA.DOC.19 “LA TECNOLOGIA UV e TAGA.DOC.20 “LA STAMPA UV SUI SUPPORTI PLASTICI”.

I dettagli del TAGA Tour

Il TAGA Tour 2022 /2023 si è svolto in quattro tappe itineranti nelle città di NAPOLI (11 ottobre), VICENZA (8 Novembre), TORINO (2 Febbraio 2023), CITTÀ DI CASTELLO (21 Marzo 2023), nelle quali oltre alla conoscenza ed approfondimento dei documenti TAGA Italia dedicati al mondo UV, sono state presenti alcune delle Aziende che hanno partecipato alla stesura dei documenti tecnici. Durante queste tappe abbiamo assistito ad un crescente interesse da parte dei partecipanti a capire la tecnologia UV ed i suoi campi di applicazione che hanno portato ad una 5 tappa che mette in pratica quanto spiegato durante le altre tappe.

ColorConsulting srl, COLORGRAF S.p.A., CI.TI.O., Guandong Italia srl, HEIDELBERG Italia, hubergroup, KOENIG & BAUER, IST ITALIA SRL, PRINTGRAPH, SUN CHEMICAL, T&K Srl, TECNOLOGIE GRAFICHE.

L’iscrizione all’evento avverrà online ed è gratuita. Per maggiori informazioni scrivete a info@taga.it. Di seguito l’indirizzo per effettuare l’iscrizione https://bit.ly/3wLPFOh.

Tutto quanto risponde allo spirito di TAGA Italia: diffondere conoscenze scientifiche, fare chiarezza per gli utilizzatori, rendere la tecnologia più accessibile a tutti. In ultima analisi fare sì che la tecnologia sia al servizio dell’operatore e non viceversa. TAGA Italia è un’associazione indipendente, apolitica, senza fini di lucro il cui scopo è quello di promuovere costantemente il progresso scientifico, tecnologico e culturale nel settore delle Arti Grafiche.