Premio Oro della Stampa: sedici categorie in gara per premiare l’innovazione e l’eccellenza in tutti i settori dell’industria grafica. L’edizione 2024 introduce nuove categorie e l’ingresso del Textile Printing nel mondo dell’Oro della Stampa.

Ritorna a brillare a Milano il prestigioso Premio Oro della Stampa, l’evento che da oltre trent’anni celebra l’eccellenza dell’industria grafica italiana.

Organizzato da Stratego Group in collaborazione con Unione GCT Milano, l’edizione 2024 del premio, in programma il 29 novembre presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano, vuole essere un trait-d’union con la prossima edizione di Print4All, la manifestazione di sistema realizzata da tutti gli attori protagonisti nell’industria delle tecnologie del printing, del converting e del finishing che si terrà dal 27 al 30 maggio 2025 a Fiera Milano.

“Il Premio Oro della Stampa conferma la sua posizione del riconoscimento più ambito del settore delle arti grafiche. Con un incremento del 20% delle candidature rispetto all’anno precedente, il premio testimonia la giusta ambizione verso l’eccellenza ed è un chiaro segnale della vitalità del settore grafico.” dichiara Tiziano Galuppo, Presidente Unione GCT Milano.

Sono quindi sedici le categorie in competizione, ognuna delle quali premia l’eccellenza in un settore specifico dell’industria grafica. I premi sono promossi dai leader di mercato, fornitori di tecnologie e supporti e prodotti per la stampa:

Premio Speciale “Cent’anni di Stampa” assegnato dalla Giuria del Premio

Premio Speciale Sostenibilità “Oro ESG Performance” – promosso da Federazione Carta e Grafica

Premio “Oro Cartotecnica” – sponsorizzato da BOBST

Premio “Oro Label Printer” – sponsorizzato da Gallus

Premio “Oro Wide & Industrial Printer” – sponsorizzato da Print4All

Premio “Oro Digital Printer” – sponsorizzato da Ricoh

Premio “Oro Converter” – sponsorizzato da Converting Magazine

Premio “Oro Publishing Printer” – sponsorizzato da Manroland

Premio “Oro Printer on Corrugated” – sponsorizzato da Corrugated Experience by Print4All

Premio “Oro Nobilitazioni e Supporti Speciali” – sponsorizzato da myCordenons

Premio “Oro Commercial Printer” – sponsorizzato da HP

Premio “Oro Digital Textile Printer” – sponsorizzato da Kornit Digital

Premio Speciale “Oro Technology Innovator” – sponsorizzato da Koenig & Bauer

Premio Speciale “Oro Process Innovator” – sponsorizzato da Logica

Premio Speciale “Oro Industria Grafica dell’Anno” – sponsorizzato da Printgraph Group | Landa

Premio Speciale “Imprenditrice / Imprenditore dell’Anno” – sponsorizzato da Heidelberg

“Il trend di crescita di questo evento è confermato dalle novità introdotte in tema di categorie di partecipazione: il publishing e il commercial che fino alla scorsa edizione rappresentavano un solo Oro, si dividono in due premi distinti, mentre viene introdotta una categoria del tutto nuova: quella del digital textile printing. Un segno dell’evoluzione dei mercati e di come anche stampatori finora non rappresentati da questa iniziativa riconoscono l’autorevolezza dell’Oro della Stampa” afferma Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group.

Tra le novità di quest’anno la conduzione della serata affidata a Irene Elisei, giornalista professionista e volto noto di Class CNBC, il canale televisivo finanziario del Gruppo Class visibile su Sky. Irene Elisei racconta le principali notizie finanziarie e aggiorna il pubblico sull’andamento quotidiano dei mercati.

Farà il suo ingresso anche la nuova confezione che contiene il trofeo, nobilitata e personalizzata che riporta il nome del vincitore e la motivazione del premio.

L’Oro della Stampa rappresenta l’ingresso nel firmamento delle eccellenze dell’industria grafica italiana e nella sua XXXIII Edizione vuole esprimerlo a partire dal prezioso scrigno che custodisce il trofeo.

Il progetto interpretato dall’ingegno di VivaioCreativo è stato sviluppato con il contributo di partner tecnici di eccellenza. Tutte le carte pregiate impiegate per la produzione dello scrigno sono di myCordenons, le preziose lamine a caldo sono fornite da Foilco e i sofisticati cliché di Gasperini microincisi hanno tramature disegnate ad hoc, dunque uniche. Mentre la magistrale esecuzione del progetto è a opera di Valtenna.

Come da tradizione, la Cena di Gala sarà preceduta del Print Economic Forum, gli stati generali del settore della stampa e delle arti grafiche. Questo momento di incontro su invito è riservato ai componenti del Club delle Eccellenze ossia i vincitori delle precedenti edizioni, gli sponsor e la stampa di settore.

Il forum, condotto da economisti, esperti del settore e della comunicazione presenterà i dati del mercato provenienti dai bilanci 2023, depositati a ottobre 2024, delle prime 800 aziende di stampa con una classe di ricavi pari o superiore ai 3,5 milioni di euro. La ricerca è condotta dal Centro Studi Printing di Stratego Group.