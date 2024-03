Progroup edifica uno stabilimento ultramoderno per la produzione di cartone ondulato nei pressi di Venezia. Il produttore tedesco leader di carte riciclate per cartone ondulato e formati in cartone ondulato amplia così la sua posizione all’interno dell’importante mercato italiano in crescita. Il 14 marzo l’azienda ha festeggiato insieme ai partner provenienti dal mondo della politica e dell’economia, la posa della prima pietra a Cessalto.

Maximilian Heindl, CEO di Progroup, durante il suo discorso tenutosi alla festa della posa della prima pietra, ha reso noto il significato strategico del progetto: „L’Italia rappresenta il maggior mercato per i formati in cartone ondulato. Offre a noi – e ai nostri clienti – prospettive molto promettenti. Con il più moderno stabilimento per la produzione di formati in cartone ondulato di Progroup raggiungiamo a Cessalto un’ulteriore ed importante pietra miliare nella nostra storia di crescita. Questo mi riempie d’orgoglio e di gioia.“ Il nuovo stabilimento nella regione Veneto completa lo stabilimento per la produzione di formati in cartone ondulato di Progroup già esistente a Drizzona dal 2018, donando a Progroup una posizione strategica eccellente per la crescita sostenibile in Italia.

Circa 60 nuovi posti di lavoro

Progroup con lo stabilimento ultramoderno nella zona industriale del comune di Cessalto creerà circa 60 nuovi posti di lavoro. Già a metà 2025 i primi formati in cartone ondulato si muoveranno sul sistema di trasporto. Ondulkart, packaging park e partner locale di Progroup, sorge direttamente al confine dello stabilimento Progroup. In tal modo Progroup potrà consegnare i suoi formati in cartone ondulato just in time allo stabilimento di Ondulkart, tramite un collegamento diretto, dove il produttore italiano li trasformerà in imballaggi. Attraverso la stretta interconnessione dei processi logistici e produttivi, entrambe le aziende risparmieranno sulle emissioni di CO 2 e costi di trasporto. Ne consegue così un packaging park sostenibile oltremisura.

Fiducia: la base di un partenariato nel lungo termine

Vinzenz Heindl, Co-direttore generale e socio della società madre Progroup, la JH Holding, spiega il significato dello stretto partenariato con Ondulkart per il concetto di successo di Progroup: „Qui due step di produzione, che sono uno l’evolversi dell’altro, si uniscono in partenariati fiduciosi e nel lungo termine: la produzione di formati in cartone ondulato e quello degli imballaggi. Così possiamo sempre concentrarci sulle sfide essenziali della nostra parte della catena del valore aggiunto: Progroup per la produzione altamente efficiente della materia prima, ovvero il cartone ondulato, mentre il nostro partner Ondulkart per quanto concerne un packaging impeccabile.“

Emanuele Crosato, sindaco del comune di Cessalto, vede degli effetti positivi globali per l’economia regionale: “L’importanza di questo investimento non può essere sottolineata abbastanza. Non solo porterà un impatto positivo immediato creando nuove opportunità di lavoro per i nostri concittadini, ma rafforzerà anche ulteriormente le fondamenta delle realtà industriali già presenti nel nostro tessuto economico. La presenza di aziende solide come la vostra è cruciale per la prosperità della nostra comunità. Siete portatori non solo di sviluppo economico, ma anche di valori di affidabilità e autorevolezza che contribuiscono alla crescita complessiva del nostro territorio.”

A sottolineare quanto siano importanti la fiducia e i partenariati nel lungo termine per il modello imprenditoriale sostenibile di Progroup, è anche Maximilian Heindl: “La crescita non è mai sola. Una storia di successo come questa richiede partner e profonda fiducia. Pertanto, il nostro intero modello aziendale si basa su una gestione sostenibile e su un approccio a lungo termine: nei nostri investimenti, nella durata dei nostri impianti e nelle nostre relazioni con clienti e fornitori”.