Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, COIM GROUP e NORDMECCANICA annunciano una nuova ed entusiasmante partnership dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato del flexible packaging. Questa collaborazione strategica mira a fornire risposte concrete alle esigenze di sostenibilità dell’industria dell’imballaggio flessibile, con un’attenzione particolare a materiali e tecnologie eco-compatibili

COIM Group, leader nella produzione di specialità chimiche e polimeri, e Nordmeccanica, leader mondiale nella produzione di macchinari per il rivestimento e la laminazione di film plastici e cartacei, condividono una visione comune: sviluppare tecnologie avanzate che combinino alte prestazioni tecniche con un impatto ambientale ridotto. Attraverso questa sinergia, le due aziende puntano a promuovere l’utilizzo di materiali sostenibili, migliorare l’efficienza dei processi produttivi e contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio lungo l’intera catena del valore dell’imballaggio.

Il Progetto Carta: una svolta nella sostenibilità del packaging

Uno dei risultati più rilevanti di questa collaborazione è il Progetto Carta, un’iniziativa dedicata alla creazione di packaging flessibile a base di carta.

Il Progetto Carta rappresenta una soluzione concreta per rispondere alle richieste del mercato di trovare nuove soluzioni, offrendo al contempo elevate prestazioni in termini di resistenza, conservazione e protezione dei prodotti imballati.

La carta, come risorsa rinnovabile e facilmente riciclabile, è considerata una alternativa promettente per il futuro dell’imballaggio sostenibile.

Il Progetto Carta si distingue per l’uso di tecnologie avanzate, sviluppate congiuntamente da COIM GROUP e NORDMECCANICA, che consentono di mantenere le proprietà funzionali del packaging (come la barriera all’umidità e ai gas) garantendo al contempo la sua riciclabilità.

Presentazione alla Fiera K del 2025

Il Progetto Carta, insieme ad altre soluzioni innovative nate dalla partnership, sarà presentato ufficialmente alla Fiera K del 2025, uno degli eventi più importanti a livello mondiale per l’industria delle materie plastiche e della gomma. Questo palcoscenico internazionale sarà l’occasione per COIM Group e Nordmeccanica di mostrare i progressi raggiunti e le soluzioni sostenibili sviluppate per rispondere alle nuove sfide del settore.

La Fiera K offrirà anche una piattaforma per discutere delle tendenze globali nell’ambito del packaging sostenibile, con un focus particolare sulle tecnologie che possono favorire la transizione verso un’economia circolare. La presentazione del Progetto Carta rappresenterà un momento chiave per evidenziare il potenziale di questa innovazione e le sue applicazioni nei diversi segmenti del mercato.

Un impegno verso l’economia circolare

Questa partnership non si limita solo allo sviluppo di nuovi materiali, ma abbraccia una visione più ampia di sostenibilità. COIM Group e Nordmeccanica hanno dichiarato il loro impegno a promuovere l’economia circolare attraverso l’uso efficiente delle risorse, la riduzione degli sprechi e la promozione del riciclo. Un esempio tangibile di tale impegno è il Progetto Carta, che si inserisce perfettamente in un modello di produzione e consumo che punta alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo.

“La partnership tra COIM Group e Nordmeccanica segna un passo importante verso un futuro più sostenibile per il settore del flexible packaging. Attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, queste due aziende dimostrano come sia possibile coniugare alte prestazioni tecniche e rispetto per l’ambiente. L’attesa per la Fiera K del 2025 è già alta, e l’industria attende con interesse di vedere come questa collaborazione potrà plasmare il futuro del packaging flessibile sostenibile. Con un approccio che combina ricerca, sviluppo e una visione orientata al lungo termine, COIM Group e Nordmeccanica si posizionano come protagonisti di una trasformazione necessaria verso un’industria del packaging sempre più verde e innovativa” – commenta Luca Gianzini, Marketing and M&A Manager di COIM Group.

“Nordmeccanica è da sempre impegnata nell’accettare le sfide che il mercato pone. In modo energico si è sempre posta l’obiettivo di coniugare la sostenibilità con lo sviluppo tecnologico per supportare il settore del Converting. La collaborazione tra Nordmeccanica e COIM è un volano importante nel dimostrare la vitalità delle imprese famigliari italiane, che hanno reso celebre per lungimiranza e coraggio l’industria italiana. Nella comune visione di sviluppo le due aziende mettono in campo la volontà di trovare le soluzioni che consentano uno sviluppo deciso, armonizzando la sensibilità ambientale per dare alle generazioni future un mondo migliore senza rinunciare alla competitività”, commenta Vincenzo Cerciello, Vicepresidente di Nordmeccanica.