Paper One Show 2022: obiettivi raggiunti!

L’organizzatore della fiera Al Furat ha ospitato Paper One Show, la più importante fiera del settore della carta, della stampa e degli imballaggi nella regione MENA, dal 7 al 9 marzo 2022, presso l’Expo Center Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti.

Il CEO di Al Furat, l’ing. Tarik Fakkas, ha espresso soddisfazione in qualità di organizzatore dell’evento, considerato il più importante nel settore carta, stampa e imballaggio. Tarik ha affermato che, come risultato di strategie di marketing ben pianificate e idee creative, la fiera ha avuto un grande successo quest’anno con 8897 visitatori professionali provenienti da 98 paesi. A seguito di questo ottimo risultato, alcuni degli organizzatori di fiere del settore della carta hanno avanzato proposte per una futura collaborazione con Paper One Show.

La settima edizione di Paper One Show ha riunito sotto lo stesso tetto circa 90 aziende internazionali provenienti da tutto il mondo. Sono stati presentati i prodotti e le tecnologie più recenti nei settori della carta, del cartone, della stampa, dell’imballaggio e del confezionamento. Oltre a macchine da stampa e confezionamento e prodotti collaterali, linee di produzione, materie prime, rotoli di carta velina, rotoli di carta da imballaggio, carta senza legno, coloranti e inchiostri e prodotti igienici.

La sera del primo giorno di mostra, Al Furat ha organizzato una cena di gala sponsorizzata da Saudi Paper Group. La cena, presso l’Emaar Club 2020 presso la sede di Expo 2020 Dubai, ha visto 270 partecipanti tra espositori e visitatori della mostra. Prima della cena, c’è stata una cerimonia di premiazione in cui alcune aziende e persone sono stati premiati per il loro supporto e fedeltà dalla prima edizione della fiera nel 2007, come Saudi Paper Group, Abu Dhabi Paper Mill e Crown Paper. Successivamente, gli ospiti della cena di gala hanno avuto l’opportunità di visitare l’affascinante Expo 2020 Dubai e i padiglioni dei vari paesi al suo interno.

In occasione della fiera Al Furat Group ha lanciato il suo nuovo servizio, la piattaforma papercareers.com che funge da ponte tra chi cerca un lavoro e le aziende che operano nell’industria della carta.

L’ottava edizione do Paper One Show si svolgerà a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, dal 21 al 23 febbraio 2023.

Le riviste Converter, distribuite anche durante l’evento, sono state media partner di questa edizione di Paper One Show 2022.