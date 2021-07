L’evento esclusivo e selettivo, dedicato all’eccellenza produttiva nel packaging di cosmetici e profumi, fine food, wine & spirits, moda, accessori e gioielleria apre le pre-registrazioni obbligatorie. Suddiviso in tre giornate, ognuna delle quali dedicate a tematiche specifiche, Packaging Première – PAC Edition intende rappresentare il segno tangibile della ripartenza del settore.

La prima giornata, il 5 ottobre, sarà dedicata al packaging per profumeria, cosmesi, fine food, wine & spirits mentre la seconda a moda, accessori e gioielleria. Entrambe saranno aperte solo a brand e designer. Nell’ultima giornata, aperta anche agli operatori di settore, i protagonisti saranno carta, cartoncino, nobilitazione e materiali di rivestimento. Ribattezzata Maison Papier, vedrà la partecipazione di Aticelca – l’Associazione che riunisce tecnici ed esperti che operano nell’industria cartaria – e Comieco – il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. “Con Packaging Première Collection intendiamo dare un’opportunità concreta per far ripartire il settore. Nei mesi passati, in cui le attività digitali sono state le indiscusse protagoniste, ci siamo impegnati a realizzare iniziative che potessero coinvolgere in maniera diretta la nostra community, dai webinar della serie Trends Talks a Pack Match, un servizio personalizzato di business matching che offre una consulenza altamente qualificata e gratuita a coloro che sono alla ricerca di soluzioni di packaging specifiche per i propri prodotti”, afferma Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première. “In previsione di Packaging Première Collection terremo dei webinar a supporto, che tratteranno dei temi collaterali e propedeutici all’evento”.

L’elenco degli espositori, in costante aggiornamento, è disponibile qui.

Per accedere all’evento è necessaria la pre-registrazione, i posti sono limitati. Orario visitatori: 09.00 – 19.00.