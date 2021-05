Ondulati del Friuli punta sull’e-commerce con Durst Smart Shop

Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. mette a segno la prima installazione italiana di Durst Smart Shop, l’esclusivo software proprietario sviluppato dall’R&D Durst per chi vuole operare nel mondo del web to print. Una soluzione premium che permette agli stampatori di creare e gestire il proprio e-commerce, offrendo online prodotti personalizzabili grazie a un ricchissimo editor preimpostato.

Proprio la personalizzazione rappresenta da sempre uno degli asset dell’azienda friulana, dal 1971 specializzata nella produzione di imballi in cartone ondulato offrendo consulenza, qualità e innovazione per rispondere ad ogni esigenza. La continua spinta all’eccellenza qualitativa e alla massima customizzazione ha portato negli anni Ondulati e Imballaggi del Friuli a investire costantemente in ricerca e sviluppo, avvalendosi delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e sperimentando soluzioni inedite. Nel 2013 il primo approccio alla stampa digitale, frutto di richieste di personalizzazione sempre più spinte, anche per piccole tirature. Ecco allora l’installazione della prima Durst Rho Pack.

“Una macchina che ci è servita per muovere i primi passi in questo mercato e che abbiamo poi sostituito con un’ancor più performante Rho P10 250 per rispondere alle nuove esigenze della nostra clientela”, spiega Manola Edalucci, capo area web settore vino e responsabile del progetto e-commerce di Ondulati del Friuli. Ora l’azienda fa un ulteriore passo avanti con l’apertura di ODFDigital.it, lo shop online per l’acquisto e la personalizzazione di packaging, espositori e pannelli customizzabili con stampa digitale in piccole e medie tirature.

“The future of packaging starts here”, recita il claim in home page. “In effetti ODFDigital è un progetto che guarda al futuro”, afferma Edalucci. Concepito durante il primo lockdown con la volontà di essere più vicini ai clienti abbattendo la distanza fisica e mettendo a loro disposizione uno strumento flessibile e dinamico, l’e-commerce è ora parte integrante del business plan aziendale, che punta ad ampliare progressivamente i propri target di riferimento. Online da marzo 2021, lo sviluppo di ODFDigital ha richiesto alcune settimane di configurazione, durante le quali l’azienda friulana ha lavorato fianco a fianco con il team internazionale di Durst Professional Service. Una collaborazione che ha permesso di ottimizzare il design del portale e di implementare soluzioni specifiche come la gestione del contributo CONAI, non previsto in altri Paesi dove il software Durst è attualmente utilizzato.

“Avevamo già esperienza nella vendita online con ODFShop, e-commerce su cui proponiamo prodotti standardizzati, personalizzabili solo per grandi quantitativi e già presenti a magazzino, come confezioni per l’asporto della pizza”, aggiunge Edulacci. “Ma, dopo un’attenta analisi, per la creazione di ODFDigital abbiamo scelto di affidarci a Durst, nostro partner per la stampa digitale”. Due i fattori determinanti in questa decisione: “Da un lato la garanzia che Durst, in qualità di leader tecnologico, avesse conoscenza diretta del mercato e quindi delle sue specifiche esigenze; dall’altro, le caratteristiche esclusive del software Durst Smart Shop: a partire dall’unicità dell’editor online fino all’inedito configuratore, vera e propria spina dorsale del software, che integra gli standard FEFCO ed ECMA. A convincerci anche il fatto essere i primi in Italia a implementare questo innovativo strumento chiavi in mano”.

Unico software in commercio sviluppato appositamente per il mondo della stampa digitale, Durst Smart Shop è una soluzione all-in-one in grado digitalizzare e automatizzare l’intero processo di personalizzazione e vendita online, dal primo contatto con il cliente alla produzione vera e propria. L’interfaccia è estremamente intuitiva e dispone di un ricchissimo portfolio di grafiche e template che consentono anche agli utenti meno esperti di realizzare autonomamente progetti originali dal layout sofisticato. Il software, perfettamente integrabile con qualsiasi gestionale aziendale, genera automaticamente un PDF che include sia il file di stampa sia quello di taglio, fornendo così dati già pronti alla produzione. Il configuratore di Durst Smart Shop assicura inoltre la completa elaborazione commerciale degli ordini, inclusa la fatturazione, la gestione delle procedure di pagamento e delle spedizioni.

Grazie a Durst Smart Shop, ODFDigital offre dunque a clienti BtoB e BtoC la possibilità di produzioni personalizzate pressoché infinite, ordinabili in piccoli lotti con preventivo immediato e data di consegna certa.