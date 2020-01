Nobilitazione digitale etichette: soluzione innovativa installata nello stabilimento milanese del Gruppo Nuceria

Nuceria Group, partner di lunga data di Nilpeter e parte di All4Labels, ha ampliato il suo ricco portafoglio con l’installazione della nuova unità di verniciatura InkJet High-Build di Nilpeter sulla offset combinata MO-4.

Prima in Italia



L’installazione è la prima del suo genere in Italia ed è in linea con la strategia di Nuceria di stabilire nuovi standard di settore in termini di flessibilità, personalizzazione ed eccellenza della catena di fornitura.

La nuova unità InkJet per verniciatura offre molte opzioni per la nobilitazione ed è perfetta nei settori della salute, cura personale, vino e alcolici, solo per citarne alcuni. Caratterizzata da un design robusto, l’unità InkJet Varnish viene gestita con un touch-screen e con un’interfaccia utente grafica di facile utilizzo. L’unità supporta una vasta gamma di materiali, come PP, PE, PET e foglio, e può essere posizionata in qualsiasi punto della macchina da stampa.

Alzare l’asticella grazie a flessibilità, personalizzazione ed eccellenza della catena di fornitura

“La nuova unità InkJet per verniciatura a elevato spessore ci consente di garantire tempi di consegna più rapidi con una nobilitazione di alta qualità, con vantaggi economici e senza compromettere la qualità. Questo è l’ultimo sviluppo della nostra storica collaborazione con Nilpeter, che continua ad alzare il livello della qualità grazie a flessibilità, personalizzazione ed eccellenza della catena di fornitura. In sintonia con la crescita nel settore della tecnologia digitale, penso che ciò creerà grandi opportunità per le nostre aziende”, afferma Guido Iannone, presidente per Sud Europa e Global Spirits, All4Labels.

Tecnologia esclusiva per la verniciatura

La tecnologia HL (High Laydown) può essere utilizzata per creare trame molto particolari – emulando supporti costosi, esaltando splendidi design che interagiscono con la luce in modalità non molto utilizzate nella progettazione di imballaggi. La tecnologia HL può essere combinata con la vernice opaca su tutto il supporto, per emulare le tecniche di micro-goffratura utilizzate nella produzione della carta o effetti di goffratura applicati digitalmente a dettagli di testo o immagine. Se combinato con una barra di laminazione/lamina, l’unità consente di produrre effetti anche con lamina per un maggiore impatto visivo.

Aumento della produttività

Questa unità InkJet offre un costo complessivo di produzione inferiore, meno scarto di materiale, avviamento più rapido e velocità di produzione superiori rispetto ai metodi tradizionali.

Nuove eccellenze per creatività e qualità

“Siamo molto felici di proseguire la nostra partnership con Nuceria. L’integrazione della nuova unità InkJet per verniciatura nella linea MO crea uno strumento vincente che consente a Nuceria di raggiungere nuovi traguardi in termini di creatività e qualità, pur mantenendo alti i livelli di competitività. Inoltre, questa nuova opzione produttiva aumenterà la soddisfazione dei clienti di Nuceria, il che è fondamentale per qualsiasi nuovo investimento tecnologico”, aggiunge Angelo Tribocco, direttore delle vendite di Nilpeter Italia.