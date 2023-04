Miraclon si è aggiudicata il prestigioso FTA Technical Innovation Award per PureFlexo Printing. Accessibile attraverso KODAK FLEXCEL NX Print Suite, questa tecnologia permette di gestire e controllare la diffusione indesiderata dell’inchiostro per consentire una finestra operativa di stampa più ampia e massimizzare l’efficienza, la ripetibilità e le prestazioni di stampa complessive. Questo riconoscimento – la tecnologia rientra nella terna dei vincitori dei Technical Innovation Award ed è l’unica nella categoria Prepress Graphics – comprova l’impatto significativo che PureFlexo Printing può avere, e che di fatto sta già avendo, nel determinare tempi di uptime più elevati per i converter.

PureFlexo Printing utilizza l’avanzata tecnologia brevettata Miraclon di patterning della superficie della lastra per resistere alla tendenza dell’inchiostro di diffondersi durante la stampa. Disponibile solo su FLEXCEL NX System, e incentrata essenzialmente sulla stampa con inchiostri a base solvente su film, la tecnologia offre una più ampia finestra operativa indipendente dal numero di linee, con risparmi combinati dovuti al minor numero di interruzioni di stampa non programmate, a tempi di inattività e ritardi di produzione ridotti e a configurazioni colore più rapide.

Joe Tuccitto, Director of Education presso FTA, ha dichiarato: “I vincitori dell’FTA Technical Innovation Award sono scelti da una giuria di esperti flexo in funzione della loro capacità potenziale di contribuire positivamente al futuro della flessografia. Anche quest’anno, il processo di valutazione è stato estremamente competitivo, con una vasta gamma di tecnologie innovative che utilizzano il processo flessografico o che sono state appositamente progettate per migliorare la stampa flexo. Miraclon può essere decisamente orgogliosa di questo straordinario risultato: in un periodo storico in cui le aziende stanno puntando decisamente sulla massimizzazione dell’efficienza e sulla riduzione al minimo dei costi, PureFlexo Printing dimostra di essere un’innovazione in grado di avere un autentico impatto sull’intero processo di produzione.”

Il premio – il terzo FTA Innovation Award for Technology di Miraclon – è stato consegnato lo scorso fine settimana in occasione dell’Annual Awards Banquet al FORUM 2023, svoltosi a Columbus, Ohio (Stati Uniti). Nel 2009, poco dopo la sua introduzione commerciale, l’FTA ha premiato KODAK FLEXCEL NX System con un Technical Innovation Award che poi, come aveva pronosticato la giuria, negli ultimi 15 anni ha contribuito a modificare le funzionalità del moderno processo flexo. Nel 2020, Miraclon ha ottenuto il secondo FTA Innovation Award per KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution con integrata la tecnologia Ultra Clean – un’ulteriore conferma dell’impegno di Miraclon in favore di innovazioni retrocompatibili costantemente orientate a garantire valore ai clienti di FLEXCEL NX.

“Siamo orgogliosi di ottenere il riconoscimento FTA Technical Innovation Award che segnala l’importanza di innovazioni capaci di fare la differenza su tutta la catena di valore della flessografia. PureFlexo Printing è utilizzata per ottimizzare l’efficienza e affronta la causa principale dei problemi che provocano fermi macchina non programmati e che incidono sui profitti dei clienti. Converter e fornitori flexo dovrebbero assolutamente prendere in considerazione i comprovati vantaggi in termini di produttività che questa tecnologia assicura al processo di produzione della stampa” ha commentato Reid Chesterfield, Chief Technology & Innovation Officer di Miraclon.