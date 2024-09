L’impianto Greenpackt ® di Angelini Technologies – Fameccanica

La linea di produzione “Greenpackt®”, con brevetto in Europa e Stati Uniti, è stata concepita e costruita da Angelini Technologies – Fameccanica per la realizzazione automatizzata di confezioni in carta riciclata eco-sostenibili, destinate al conferimento delle capsule monodose di detersivo, che riducono di oltre il 50% le emissioni di CO 2 rispetto alle omologhe scatole in plastica.

Angelini Technologies–Fameccanica – azienda di Angelini Industries, gruppo industriale italiano attivo nei settori salute, tecnologia industriale e largo consumo – ha progettato e commercializzato la sua prima macchina per la produzione automatizzata di confezioni eco-sostenibili, realizzate interamente in cartone riciclato, sulla base di una tecnologia brevettata sia in Europa, sia negli Stati Uniti: Greenpackt® consente di ridurre di circa il 50% le emissioni di CO 2 *rispetto alla produzione di omologhe confezioni in plastica. L’impianto, ideato da Angelini Technologies–Fameccanica, è stato scelto da BlueSun, azienda spagnola con 500 dipendenti e 300 milioni di fatturato che produce, per 12 marchi e in 26 Paesi, articoli per l’igiene domestica quali detersivi, ammorbidenti, candeggina, profumi per ambiente.

Le scatole Greenpackt® in fibra di cartone riciclato sono pensate, in particolare, per contenere le capsule monodosi di detersivo e, quindi, per offrire un’alternativa eco-sostenibile alle confezioni in plastica che oggi si trovano negli scaffali del supermercato. Le confezioni Greenpackt® sono a loro volta riciclabili e sono dotate di un sistema di apertura certificato e brevettato “child-resistant”, dotato di un meccanismo di chiusura sicuro che ha superato i test della normativa A.I.S.E. che garantisce la massima sicurezza per i bambini.

BlueSun utilizzerà l’impianto produttivo di Angelini Technologies–Fameccanica per realizzare confezioni destinate a distribuire le capsule monodose di detersivo nei supermercati di Spagna, Portogallo, Regno Unito, Belgio, Olanda, Lussemburgo e di diversi Paesi dell’Europa settentrionale, centrale e orientale.

Il processo di automazione per la realizzazione in linea del packaging si basa su di un sistema a carrelli indipendenti che conferisce la massima flessibilità: grazie ad una struttura di processi flessibili, la macchina si adatta alla tipologia di diversi packaging riducendone gli sprechi.

“L’innovazione tecnologica ed eco-sostenibile di Greenpackt® consente di presidiare il settore strategico del packaging applicato ai beni di largo consumo con un prodotto innovativo – ha osservato Alessandro Bulfon, CEO di Angelini Technologies – Fameccanica – “L’accordo con una realtà importante a livello internazionale come BlueSun conferma che il mercato sta accogliendo bene questa novità sviluppata in Italia e rafforza il nostro proposito di portare nella grande distribuzione un packaging riciclabile ed ecologico e di introdurre processi produttivi sempre più orientati alla sostenibilità”.

Angelini Technologies–Fameccanica progetta e realizza numerosi impianti di produzione automatizzata di beni di largo consumo. L’azienda, per esempio, ha sviluppato una piattaforma denominata S15 per la produzione di capsule monodose di detersivo, già utilizzato da grandi aziende internazionali produttrici di questi articoli, che pone particolare attenzione alla sostenibilità: un innovativo e brevettato sistema robotico di dosaggio del detersivo e grazie ad un controllo qualità basato su sistema di visione, , riduce al minimo gli scarti produttivi e mantiene un’elevata velocità di produzione (1.500 capsule al minuto). Pertanto, con due diverse tecnologie brevettate e sviluppate in Italia, l’azienda è in grado oggi di realizzare per il mercato mondiale sia le capsule di detersivo che le confezioni che le contengono con criteri eco-sostenibili.

Greenpackt® – le caratteristiche della macchina

L’impianto Greenpackt® produce confezioni in carta riciclata con alta velocità (fino a 100 confezioni al minuto) e flessibilità sul loro formato: le scatole possono contenere da 15 a 60 monodose con dimensioni comprese tra un minimo di 150 x 95 x 95 millimetri sino ad una dimensione massima di 240 x 170 x 185 millimetri.

La macchina occupa uno spazio ridotto (6,2 m x 5,6 m), può essere personalizzata in base a specifiche esigenze dell’azienda produttrice e consente la personalizzazione della confezione, semplicemente sostituendo modularmente una o più funzioni del processo di formatura.

Nello sviluppo di Greenpackt® hanno avuto un ruolo essenziale il dipartimento di ricerca e sviluppo dedicato al packaging sostenibile costituito da un team di ingegneri altamente specializzati in meccatronica.