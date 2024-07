Sono trascorsi 110 anni da quando Saul Sadoch annunciava l’apertura a Trieste della sua “ditta di commercio di carta, cartone e di tutti gli articoli inerenti a questo settore”. 110 anni di una lunga e intensa storia imprenditoriale che ha visto avvicendarsi alla conduzione dell’Azienda – leader nel settore della cartotecnica – quattro generazioni della famiglia Sadoch



Per festeggiare questo importante traguardo, la Saul Sadoch ha voluto rendere omaggio a Trieste realizzando un libro dedicato al Parco del Castello di Miramare, simbolo di quella città che accolse il fondatore nel lontano 1914 e che ha fatto da palcoscenico alla storia familiare e imprenditoriale della storica impresa triestina.

“Ringrazio – dichiara il presidente Paolo Sadoch – la direttrice del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, dott.ssa Andreina Contessa, per averci offerto la prestigiosa opportunità di realizzare questa splendida opera”. “Ma in occasione di questo importante anniversario – prosegue – vorrei ringraziare in maniera particolare tutti i collaboratori, anche in quiescenza, che con la loro opera hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Proprio per questo motivo abbiamo voluto omaggiare tutti i dipendenti con significativi riconoscimenti”.

Quella della Sadoch è una storia fatta di passione e dedizione al lavoro, di scelte e decisioni coraggiose che hanno portato nei decenni l’azienda, che oggi è condotta dal Presidente Paolo Sadoch affiancato dai figli Davide e Cesare, a eccellere nel mercato nazionale e internazionale, valorizzando lo stile italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

REX PACK novità rivoluzionaria

In quest’anno speciale l’Azienda presenta una grandissima novità di prodotto destinata a rivoluzionare il mondo dell’incarto. Grazie alla sua ultracentenaria esperienza nella stampa e trasformazione della carta, ha ideato, studiato e realizzato un prodotto in carta innovativo e rivoluzionario: REX PACK®.

Grazie a REX PACK® è possibile confezionare in modo pratico e veloce qualsiasi tipo di oggetto, anche di forme particolari e difficili da incartare con i normali fogli di carta regalo. Il tutto senza l’utilizzo di forbici, nastro adesivo o altri strumenti e in un tempo massimo di 30 secondi!

Il risultato è un pacchetto elegante che valorizza qualsiasi oggetto contenuto. REX PACK® è coperto da Brevetto, prodotto in Italia, nello stabilimento di Trieste e distribuito esclusivamente da Saul Sadoch S.p.a. Rex Prodotti Cartotecnici.

Un po’ di storia dell’azienda

La storia dell’azienda Sadoch inizia con la distribuzione di “carta, cartone e tutti gli articoli inerenti a questo settore”, per poi dare vita a una linea di cartine e tubetti per sigarette a marchio Rex Bravo, che nel 2022 è stato iscritto nel registro dei Marchi nazionali di interesse storico.

Il ventaglio di prodotti comprende salviette usa e getta, carta velina e crespa di vari colori e grammature, a cui si affianca la produzione di carta da regalo e da rivestimento, oltre ad articoli per party.

Dagli anni ‘90 in poi, la qualità e la completezza dell’offerta Sadoch, forte anche dell’accordo stipulato con la Walt Disney e con l’azienda Brizzolari (produttore di nastri decorativi), porta l’azienda ad affermarsi come una delle maggiori realtà nel mercato di prodotti cartotecnici. Un’impresa moderna, efficiente ed ecosostenibile, con macchinari all’avanguardia dislocati su più di 33mila mq e alimentati da energia elettrica proveniente dai 7 impianti fotovoltaici, che rende l’azienda autosufficiente da un punto di vista energetico.

La Sadoch è presente non solo sul mercato italiano, ma anche a livello internazionale con una solida presenza a oggi in 61 paesi dove conta sulla fiducia di clienti che da decenni le danno la preferenza riconoscendone l’affidabilità e la qualità della produzione.

A tu per tu con Cesare Sadoch Direttore Commerciale Saul Sadoch

REX PACK® è solo l’ultimo di una vasta gamma di prodotti che offrite al mercato, ce ne può parlare?

“L’idea del prodotto Rex Pack® è nata nel 2020 con il quale. grazie agli studi e la produzione di speciali macchinari, siamo riusciti a rispondere alla necessità di confezionare qualsiasi prodotto il più rapidamente possibile senza l’utilizzo di attrezzi quali forbici, nastro adesivo o graffette ottenendo allo stesso tempo un incarto perfetto. L’innovazione consiste quindi nella facilità di applicazione, che non richiede una particolare abilità nel confezionamento, nell’estrema velocità in quanto fa risparmiare oltre l’80 % del tempo che normalmente si impiega nel confezionamento e nell’ecosostenibilità essendo prodotto in carta e riutilizzabile. Rex Pack® è prodotto anche con carte idonee al contatto con alimenti e idrorepellenti, sempre costituite da 100 % di carte provenienti da cartiere Europee”.

Per quanto riguarda il vostro ciclo produttivo come siete organizzati e quali tecnologie impiegate?

“La produzione di tutti i prodotti avviene in primo luogo con la scelta delle materie prime provenienti dai nostri fornitori Europei, per poi passare alla stampa e successivo confezionamento. Le linee di tovaglioli, che producono oltre 10 milioni di tovaglioli al giorno, utilizzano la stampa ad acqua con tecnologia Flessografica per poi passare al taglio e relativo confezionamento. Le linee dedicate alla stampa della carta regalo riguardano carte patinate e kraft che vengono stampate grazie alle macchine con tecnologia rotocalco, successivamente tagliate, piegate e/o arrotolate in base alle esigenze dei nostri clienti. Infine le linee di confezionamento degli shoppers con manico in carta ritorta, quindi 100 % in carta, prevedono prima una stampa in flessografia per poi passare alle macchine confezionatrici”.

Qual è la vostra risposta alle richieste di sostenibilità da parte del mercato?

“L’azienda è certificata da diversi anni a ISO 14001, certificazione specifica di un sistema di gestione ambientale, a ISO 9001, ISO 45001 e certificata FSC. Da oltre 12 anni stampiamo e confezioniamo carte 100 % riciclate e dal 2022 tutti gli shoppers e i tovaglioli prodotti nei nostri stabilimenti possiedono la certificazione di compostabilità. I nostri 7 impianti fotovoltaici, il primo installato nel 2007, producono oltre il 108% dell’energia necessaria nei mesi di maggior produzione energetica”.

Avete in programma prossimi investimenti e in quali reparti?

“Ogni anno vengono stanziati sostanziosi investimenti per ottimizzare i cicli produttivi e gli stabilimenti. Nel 2024 un importante investimento è stato attuato per l’acquisto di nuovi macchinari arrotolatrici e applicazioni speciali. Per il 2025 sono previsti nuovi investimenti atti a potenziare l’offerta nel mercato dell’Horeca, sempre più in crescita”.