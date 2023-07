Laminati Cavanna: cambiamenti in vista nell’organigramma

Grandi cambiamenti in vista in Laminati Cavanna, ma sempre nel solco di una tradizione fatta di qualità, ascolto del cliente, flessibilità e innovazione. Dopo 42 anni di passione e competenza, va in pensione Maurizio Bergamaschi, che lascia in forza un gruppo di professionisti cresciuti con l’azienda e al suo fianco, pronti a garantire tutta la continuità che serve a mantenere la tradizionale solidità che caratterizza la nostra realtà. Figura storica per noi e per tutto il settore dell’imballaggio flessibile non solo in Italia, ha accompagnato la crescita dell’azienda dalla sua costituzione fino ad oggi sempre all’insegna dell’impegno, costanza e professionalità.

Il suo ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto dal Dott. Carlo Fornaroli, che negli anni ha acquisito esperienza e grande competenza ricoprendo il ruolo di Responsabile Qualità ed entrando sempre più nel merito della produzione, gestione dei clienti e fornitori, delle risorse umane.

In affiancamento a Carlo ci sarà Ivan Lucev in Laminati Cavanna da molti anni, con una forte esperienza in ambito logistico e taglio, che sarà il Responsabile della produzione con la programmazione delle commesse di accoppiamento/laminazione, taglio/ribobinatura.

La logistica sarà gestita da Cristiano Spagna in staff a Daniele Schiavi, un ambito sempre più cruciale e di grande responsabilità; sono loro infatti a governare ingressi e uscite dei materiali dei nostri clienti.

“Una vita dedicata all’azienda con costanza, passione, determinazione. Maurizio Bergamaschi, il Ragioniere, è arrivato al meritato traguardo della pensione e da settembre non collaborerà più con Laminati Cavanna. Negli anni ha affiancato mio padre, e poi me, facendo crescere anche i collaboratori sia in produzione che negli uffici. Sicuramente ci mancherà la sua energia, la sua grande competenza ed esperienza anche se sono sicura che Carlo Fornaroli, che prenderà il suo ruolo, sarà assolutamente in grado di gestire lo stabilimento con grande professionalità. In Laminati Cavanna dal 1999 è diventato il Responsabile Qualità, Carlo conosce perfettamente il settore, le esigenze dei clienti e ha una visione molto ampia sulla laminazione; assume l’incarico di Direttore Generale affiancato da un’altra persona cresciuta in azienda che negli anni si è distinta per capacità e impegno; si tratta di Ivan Lucev che diventa Responsabile della produzione (ruolo strategico per l’azienda). Nel Team anche Cristiano Spagna, Responsabile della logistica, che sarà il referente per le spedizioni e le consegne. Sono convinta che questo assetto darà nuovo slancio all’organizzazione, sicuramente cercheremo d’inserire nuove figure professionali per completare l’organigramma visto che la nostra ambizione è quella di crescere e rimanere un punto di riferimento come terzista nel settore dell’imballaggio flessibile”, ha commentato questo importante e fondamentale passaggio Anna Paola Cavanna Presidente di Laminati Cavanna.