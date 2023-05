Labelexpo Europe dal 2025 si trasferisce a Barcellona

La voce era iniziata a circolare, i rumors si erano fatti sempre più insistenti e alla fine Tarsus Group, organizzatore di Labelexpo Global Series, ha ufficializzato settimana scorsa lo spostamento di Labelexpo Europe dall’Expo di Bruxelles alla fiera di Barcellona per l’edizione del 2025. Il trasferimento di sede non influisce sull’imminente Labelexpo Europe 2023, che si svolgerà come previsto all’Expo di Bruxelles dall’11 al 14 settembre.

Il trasferimento a Barcellona nel 2025 avviene dopo un’ampia consultazione con le parti interessate del settore delle etichette e sfrutta le eccellenti strutture sia presso la sede della Fiera di Barcellona che della città stessa. Commenti solo positivi dai più importanti player del mercato, che tutti all’unanimità hanno sposato questa importante decisione, che sicuramente darà un nuovo slancio alla manifestazione.

“I vantaggi sia per i nostri espositori che per i visitatori a seguito del cambio di sede a Barcellona per Labelexpo Europe sono evidenti” , ha affermato Jade Grace, portfolio director di Labelexpo Global Series. “Abbiamo raggiunto la massima capacità all’Expo di Bruxelles e la fiera di Barcellona farà crescere ulteriormente Labelexpo Europe. I padiglioni più grandi permettono un flusso agevolato dei visitatori intorno alla fiera e l’infrastruttura si presta alle esigenze tecniche dei nostri espositori. Le moderne sale sono dotate di un sistema di ventilazione per cambiare continuamente l’aria e il wifi veloce e gratuito può collegare fino a 128.000 utenti simultanei. Ci sono ampie opzioni di ristorazione e la fiera ha un forte impegno per l’energia verde e la sostenibilità: sul tetto della struttura sono istallati oltre 25.000 pannelli solari”.

La fiera di Barcellona è ben posizionata per un comodo accesso alla città con i suoi bellissimi alberghi, ristoranti e strutture turistiche. Barcellona offre più di 40.000 camere d’albergo, che sono quasi il doppio di quelle attualmente disponibili a Bruxelles. La prenotazione degli alberghi con sconti è già stata confermata dall’organizzatore. La sede si trova a 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale e si trova su due linee della metropolitana, per chi si reca in fiera in auto sono disponibili 4.800 posti auto.

“Siamo grati a Labelexpo per aver scelto Barcellona per la loro fiera di punta! Non vediamo l’ora di ospitare un evento così importante nel 2025. Tutti i partner della città contribuiranno a rendere l’evento un enorme successo. Diamo il benvenuto a Barcellona al settore della stampa di etichette e imballaggi!’, commenta Christoph Tessmar, direttore del Barcelona Convention Bureau.

Lisa Milburn, direttrice del gruppo di Tarsus, ha ringraziato Bruxelles per il contributo al successo di Labelexpo con lo sguardo volto al futuro: “ricorderemo sempre con affetto gli anni trascorsi a Bruxelles, dove Labelexpo è diventata la fiera leader a livello mondiale che è oggi. Il trasferimento a Barcellona si basa su questa eredità e darà a Labelexpo Europe lo spazio di cui ha bisogno per la sua crescita futura. L’incredibile sede della fiera di Barcellona e l’impegno della città di Barcellona per rendere la fiera un successo, assicureranno a Labelexpo Europe il ruolo di leader mondiale per le industrie della stampa di etichette e imballaggi”.