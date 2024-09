La Commerciale, azienda a conduzione familiare specializzata nella stampa di etichette autoadesive di alta qualità e di imballaggi di lusso, ha annunciato di aver acquistato la sua terza HP Indigo 6K, per estendere la sua offerta a un maggior numero di clienti.

Installando la sua terza HP Indigo 6K, La Commerciale offre quasi tutte le applicazioni immaginabili per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e dei suoi brand. HP Indigo 6K aggiunge capacità di produzione ad alto volume per il produttore di etichette per vini e liquori e consente di accedere a nuovi mercati grazie a un’efficienza produttiva che si traduce in una produzione massimizzata e in un time to market più rapido.

Stefano Artuffo, Responsabile Produzione La Commerciale ha dichiarato: “Avendo riconosciuto l’alta qualità dei lavori di stampa che possiamo realizzare grazie a HP Indigo, è stato semplice per noi acquistare una nuova HP Indigo 6K. Ora, con la nostra terza macchina da stampa digitale, possiamo superare le aspettative dei nostri clienti con fiducia. Sappiamo che la tecnologia digitale di HP Indigo ci consente di ottenere stampe ad alta risoluzione e di elevata qualità, con un’uniformità cromatica che ci garantisce la stampa di etichette di altissima qualità. HP Indigo 6K è l’equazione perfetta per la produzione di etichette”.

Roberto Sofia, District Manager Labels and Packaging for HP Indigo Italy ha dichiarato: “Con HP Indigo, i nostri clienti hanno il potenziale per crescere con infinite opportunità. Sia che si tratti di ampliare la propria offerta o di entrare in nuovi segmenti di mercato, HP Indigo 6K è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti”.