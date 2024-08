Salco è un’azienda che progetta e produce imballaggi in cartone ondulato e cartotecnica da oltre 50 anni in provincia di Treviso, ora alla seconda generazione di imprenditori.

L’imballaggio industriale è il core business dell’offerta da cui tutto è cominciato, e nel tempo si sono affiancate altre linee di prodotto via via più vicine alla cartotecnica e rivolte al cliente finale, come le scatole per le spedizioni e-commerce, gli espositori e altri progetti speciali a base di cartone ondulato. La passione per l’innovazione e l’impegno verso il miglioramento continuo sono stati il motore della crescita di Salco, attenta alla valorizzazione del saper fare, ma anche alla qualità delle relazioni e votata alla cultura del servizio.

Il servizio è da sempre il fattore di punta della strategia aziendale, come anche il continuo investimento nel know-how di progettazione e in nuove tecnologie per la produzione. L’impegno del management è rivolto a trovare soluzioni personalizzate sia nella progettazione che nel servizio, per fornire un supporto affidabile a clienti di vari settori produttivi.

Oggi Salco lavora su due stabilimenti di 14.000 mq, uno dedicato allo scatolificio, con linee automatiche di produzione e stampa e uno alla cartotecnica, recentemente ampliato, per le lavorazioni più complesse e i piccoli lotti produttivi, realizzando un fatturato di circa 15 milioni di euro con una squadra di 50 collaboratori.

Un lavoro di ottimizzazione dei processi supportato da specialisti di lean manufacturing ha posto le basi per uno sviluppo ulteriore di capacità produttiva sostenuto da investimenti in nuovi impianti. In parallelo, l’analisi dello scenario competitivo e dell’evoluzione del mercato, ha portato l’azienda a scegliere una strategia di estensione di offerta, facendo leva sulle competenze distintive e sulle potenziali sinergie produttive.

A tu per tu con Giorgio Bramezza e Gianluca Zorzi – Titolari di Salco S.r.l.

Come descrivete l’attuale scenario competitivo nel settore del Packaging?

“Il packaging è oggi un settore competitivo in grande evoluzione. Da un lato l’interesse dei clienti va sempre più verso soluzioni personalizzate in grado di garantire, oltre a funzionalità ed economicità, un’immagine di valore del brand e di minimizzare l’impatto ambientale, con esigenze di riciclabilità dei materiali e facile smaltimento. Il ritorno alla manifattura nei nostri territori richiede partnership produttive efficienti con l’integrazione delle filiere, e il packaging ne è parte integrante. Indispensabile quindi organizzarsi con logiche produttive lean per la riduzione di ogni tipo di spreco e con la capacità di rispondere velocemente alle richieste sempre più diversificate dei nostri clienti”.

Quali sono gli elementi che vi hanno portato a costituire una nuova divisione cartotecnica ?

“Il sommarsi di queste esigenze richiede la capacità di offrire un ventaglio più ampio di soluzioni, dalla progettazione alle tecnologie di stampa, adatte per i grandi volumi, i piccoli lotti o i progetti speciali. La cartotecnica rappresenta per noi un ampliamento e una diversificazione dell’offerta verso prodotti di maggior valore, potendo contare su sinergie di know-how e di produzione. Possiamo così ampliare la risposta alle esigenze degli attuali clienti, rafforzando relazioni di partnership e di integrazione della supply chain e al tempo stesso rivolgerci a nuovi target con esigenze di immagine e di valore, un mondo che richiede una consulenza dedicata per interpretare un brief e proporre le soluzioni più idonee. Abbiamo così deciso di investire strategicamente sullo sviluppo dell’ufficio tecnico e della struttura commerciale, per poter dialogare efficacemente anche con il mondo dei brand”.

Parlando di trasformazione digitale, che valore attribuite alla tecnologia software e hardware per sostenere il vostro progetto strategico ?

“Flessibilità e velocità di reazione richiedono di potenziare la condivisione delle informazioni e la capacità di sviluppare i progetti, col supporto di sistemi informativi integrati lungo tutto il processo, tra le fasi di progettazione, preventivazione, gestione dell’ordine e produzione. Le tecnologie software & hardware di ultima generazione devono garantirci qualità e insieme velocità di esecuzione. L’evoluzione degli strumenti di lavoro è quindi una parte integrante della nostra strategia di sviluppo e un’area di importante investimento. La trasformazione digitale ha inizio nella maggior parte dei casi con l’inserimento di tecnologie di stampa e taglio digitale, ma trova la sua massima espressione nel momento in cui vengono automatizzati e digitalizzati i processi, per tale ragione la combinazione di tecnologie hardware e software totalmente integrate è essenziale”.

In tale contesto, che valore attribuite alla collaborazione con B+B International S.r.l. ?

“B+B è per noi un partner consolidato, con esperienza verticale nel settore specifico della cartotecnica, che ha sviluppato un software per la gestione dei processi complessi. Con ArtiosCAD progettiamo da anni sia una semplice scatola americana che un espositore complesso, composto da elementi e materiali differenti, riuscendo a ottimizzarne il nesting per la produzione. Con il software Packway, gestiamo tutto il processo operativo, la raccolta dei dati del brief nel CRM, la gestione dell’ufficio tecnico, le vendite, gli acquisti, la pianificazione della produzione, la rilevazione automatica dei dati di produzione, la logistica, il magazzino e le spedizioni. Di particolare importanza per noi l’innovativa integrazione tra Packway e ArtiosCAD, che ci ha consentito di automatizzare significativamente l’attività di preventivazione, quindi una migliore risposta qualitativa al cliente in tempi nettamente più rapidi. Abbiamo recentemente deciso di investire nuovamente su un plotter da taglio Kongsberg da affiancare a quello in uso da molti anni, optando per il top di gamma, l’ultima serie lanciata sul mercato pochi mesi fa, precisamente Kongsberg Ultimate 64 Auto, che si è dimostrato la tecnologia più performante sotto ogni aspetto nella sua categoria”.

Cosa avete in mente per il futuro?

“Vorremmo diventare sempre più un punto di riferimento per aziende e brand con esigenze diversificate di packaging, di esposizione e promozione del prodotto, in grado di offrire soluzioni a base di cartone ondulato, estendendo sia di servizio che la qualità”.