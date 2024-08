L’Associazione Italiana Scatolifici ha presentato la sua nuova pubblicazione ‘Imballaggi in cartone ondulato. Informazioni generali e aspetti produttivi – Linee guida tecniche e commerciali’. Frutto di un lavoro congiunto tra l’associazione Cis, un pool di esperti delle diverse tematiche trattate e una selezione di clienti degli scatolifici, questo manuale ha l’obiettivo di fare cultura sugli imballaggi in cartone ondulato sia all’interno del settore che all’esterno.

Il manuale affronta i più rilevanti aspetti tecnici relativi al packaging in cartone ondulato con lo scopo di rendere più efficiente il rapporto di fornitura di imballaggi in cartone ondulato e dei servizi connessi; garantire un’elevata qualità e sicurezza delle forniture; consentire agli acquirenti di imballaggi una scelta commerciale consapevole e trasparente.

Attraverso il manuale, dunque, l’Associazione Italiana Scatolifici ha voluto individuare delle best practices di settore rivolte a tutti al fine di assicurare elevati standard tecnici e qualitativi, il tutto in stretta conformità con la normativa antitrust comunitaria e nazionale e con le disposizioni del Codice Civile.

“Erano alcuni anni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione aveva in mente di realizzare un manuale specifico per il settore degli scatolifici. Quelli in circolazione, oltre a essere datati, avevano un forte sbilanciamento verso logiche proprie degli ondulatori e degli scatolifici integrati, con poca considerazione delle peculiarità degli scatolifici trasformatori. Grazie allo sforzo di tutte le aziende che hanno finanziato questo progetto in virtù della loro adesione all’associazione, questo manuale ha finalmente preso vita”, commenta Andrea Mecarozzi, Presidente dell’Associazione Italiana Scatolifici.

Il progetto è stato sviluppato dalla Commissione Tecnica dell’Associazione, composta da scatolifici dislocati in tutta Italia e quindi rappresentativi delle diverse esigenze produttive territoriali, che nella stesura di alcune parti del manuale si è avvalsa della collaborazione del Centro Qualità della Carta di Lucca, oltre che di specialisti nelle diverse tematiche affrontate.

Imballaggi in cartone ondulato è diviso in due parti. La prima parte, Informazioni generali e aspetti produttivi, introduce al mondo del cartone ondulato e alle principali tipologie di imballaggio, spiegandone le caratteristiche e dando una serie di elementi utili per orientare le scelte verso il packaging più idoneo per le diverse esigenze. Vengono poi trattati i più rilevanti aspetti tecnici – caratteristiche delle onde, prestazioni, prove di laboratorio, tolleranze – e le principali certificazioni e normative che riguardano gli imballaggi in cartone ondulato.

La seconda parte, Linee guida tecniche e commerciali, definisce i principali elementi da considerare nei contratti di fornitura di imballaggi in cartone ondulato, con un focus specifico sulle caratteristiche degli scatolifici trasformatori.

“È un progetto dedicato soprattutto agli utenti finali per aumentare la cultura attorno al prodotto scatola in tutte le sue sfaccettature attraverso un manuale semplice, pensato principalmente a chi della scatola non conosce nulla, proprio per aumentare la consapevolezza del mercato, fare cultura nel settore, agevolare i rapporti con i clienti, e possibilmente contribuire a ridurre contestazioni verso i fornitori attraverso delle best-practice attraverso le quali far crescere tutto il mercato”, conclude Riccardo Cavicchioli, vicepresidente dell’Associazione, che ha partecipato attivamente ai lavori di questo manuale che inizialmente sarà reso disponibile in anteprima agli scatolifici associati, ma successivamente verrà messo a disposizione di tutto il comparto degli scatolifici trasformatori.