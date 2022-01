La certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.

La proclamazione è avvenuta a seguito di un’analisi del Top Employers Institute, secondo cui Konica Minolta Italia ha raggiunto e soddisfatto gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre varie macroaree in ambito HR, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.

Konica Minolta Italia ha difatti investito molto negli ultimi anni in politiche di sviluppo e crescita con una particolare attenzione alla creazione di un ambiente di lavoro sano e stimolante, che favorisca il benessere dei propri collaboratori.

“Ci fa estremamente piacere ricevere questo riconoscimento in una congiuntura complessa a riprova della solidità dei progetti e delle iniziative intraprese, che spesso prescindono da grandi investimenti e risorse, puntando piuttosto sulla bontà delle idee e sul coinvolgimento delle persone nella loro realizzazione”, afferma Elia Bodellini, HR Director di Konica Minolta Italia.

La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, come dichiara David Plink, CEO di Top Employers Institute: «Anche l’anno appena trascorso è stato un anno impegnativo, che, come il 2020, ha avuto un serio impatto sulle organizzazioni e ha messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro. Nonostante le oggettive difficoltà, Konica Minolta Business Solutions Italia Spa si è distinta nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone, continuando ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione e impegnandosi per imprimere un impatto positivo sulla vita dei collaboratori. Sono quindi particolarmente fiero e orgoglioso di congratularmi con tutte le aziende certificate Top Employers 2022 nei rispettivi Paesi di appartenenza».

Nel 2021, il Programma Top Employers ha certificato e riconosciuto 1.857 aziende in 123 Paesi in tutto mondo. Konica Minolta Italia è tra queste.