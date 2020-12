Konica Minolta: ecco le nuove AccurioPress C4080

AccurioPress C4080 è la nuova famiglia di sistemi di stampa digitale a colori di Konica Minolta caratterizzata da una grande versatilità con sofisticate opzioni di finitura in linea. Questa nuova serie di macchine va a sostituire la versione C3080 considerata uno dei best-seller del costruttore nipponico con oltre 7000 installazioni solo in Europa, C3070 e C3070L.



AccurioPress C4080, con una velocità di 81 pagine al minuto, AccurioPress C4070 (71 ppm) e AccurioPrint C4065 (66 ppm) sono i rispettivi successori delle versioni C3080, C3070 e C3070L. La serie AccurioPress C4080 offre una gestione professionale del foglio sia con grammatura leggera che pesante, inclusa la carta goffrata e fino a 360 gsm, sia in bianca che volta. I nuovi sistemi di stampa gestiscono fogli fuori formato (banner) fino ad una lunghezza di 1300 mm in modalità di stampa simplex e 864 mm in modalità di stampa duplex. Un nuovo sensore opzionale in grado di proporre in modo automatico sia il peso che il tipo di carta consente di migliorare la gestione della stampa buste garantendo il 100% di produttività.

Grande importanza alla finitura in linea

Oltre alla creazione di libretti, alla pinzatura e al dorso quadro, la serie C4080 offre un’ampia gamma di finiture e funzionalità aggiuntive. Il sistema comprende il TU-510: un accessorio che rifila al vivo e cordona fino al formato carta di 864mm e a cui è possibile aggiungere anche un componente in grado di rifilare i biglietti da visita. L’accessorio TU-510, introdotto già con successo insieme al sistema di stampa di segmento superiore HPP AccurioPress C14000, per la prima volta viene collegato in linea ad un sistema di questo segmento. Sono previste fino a 700 possibilità di configurazioni diverse per la serie AccurioPress C4080, in grado di gestire un numero ampio di applicazioni così da soddisfare qualsiasi esigenza del mercato.

Controllo colore e registro automatico

Il collaudato ed esclusivo IQ-501 Intelligent Quality Care di Konica Minolta misura e corregge automaticamente e continuamente il colore in modo che la stampa garantisca un’uniformità senza pari. La correzione del registro bidimensionale migliorata si ottiene anche grazie alla maggiore risoluzione di stampa. Le opzioni di ispezione automatica potenziate offrono prestazioni di ispezione ampliate, verificando la qualità di stampa e rilevando eventuali difetti.

Velocità e qualità dell’immagine

AccurioPress C4080 utilizza anche l’avanzata tecnologia di elaborazione dell’immagine di Konica Minolta Screen-Enhancing Active Digital Process (S.E.A.D). Questa tecnologia combina una serie di innovazioni tecniche per garantire un’eccezionale riproduzione dei colori alla massima velocità. Konica Minolta offre i propri controller con IC-609 per AccurioPress C4080 e AccurioPress C4070 e IC-607 per C4065. Altri controller di terze parti sono il controller Fiery Image interno IC-419 o il controller Fiery Image IC-317 esterno. La serie AccurioPress 4080 beneficia anche della AccurioPro Suite, la potente suite di soluzioni software di Konica Minolta per la stampa professionale.