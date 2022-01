Kodak ha pubblicato il suo rapporto di sostenibilità 2021

Kodak è impegnata a fondo per un futuro sostenibile dell’azienda, dei suoi clienti e del pianeta. Questo impegno è sottolineato dal Rapporto sulla sostenibilità 2021 di Kodak, che riassume i risultati e gli obiettivi dell’azienda nel promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Il rapporto, che rispecchia le attività commerciali globali di Kodak dal 2018 al 2021, ha come titolo “Un mondo, una Kodak” e fornisce una panoramica delle attività in corso per raggiungere la sostenibilità in tutta l’azienda e a livello globale.

Il rapporto di 36 pagine presenta i programmi di Kodak, in particolare per la riduzione dei rifiuti, la creazione di efficienza energetica, per la riduzione delle emissioni, la conservazione dell’acqua e il miglioramento delle condizioni dei dipendenti e della comunità. Il rapporto descrive anche come Kodak ha risposto alle enormi sfide della pandemia globale di COVID-19 e come ha sfruttato le sue risorse e la sua tecnologia in nuovi modi per supportare la lotta globale contro il virus.

Oltre agli ultimi risultati di sostenibilità di Kodak, il rapporto rivela gli obiettivi per la sostenibilità dell’azienda fino al 2025. La pubblicazione evidenzia come i prodotti innovativi Kodak stiano aiutando i clienti dell’industria della stampa globale a diventare più sostenibili riducendo il consumo di energia, di acqua e prodotti chimici ed eliminando gli scarti.

“Gli eventi degli ultimi anni sono serviti a rafforzare quanto tutto il mondo sia interconnesso. Ciò che accade da una parte del pianeta ha un impatto sull’altra”, ha affermato Jim Continenza, presidente esecutivo e amministratore delegato di Kodak. “Tutte le persone che lavorano in Kodak in tutto il mondo hanno la responsabilità condivisa di garantire una crescita sostenibile ai nostri azionisti e contribuire a creare un futuro sostenibile per il nostro mondo”.

Per scaricare il Rapporto sulla sostenibilità 2021 di Kodak visitare: http://www.kodak.com/go/sustainability