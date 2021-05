Inaugurata una nuova sede dei Dow Pack Studios a Tarragona

Dow Packaging and Specialty Plastics, divisione di Dow, ha recentemente inaugurato un nuovo Pack Studios Tarragona, il decimo in una rete globale di siti Pack Studios che aiutano i clienti a migliorare la sostenibilità degli imballaggi fornendo un luogo per fare test, abbreviando così i cicli di sviluppo di soluzioni nuove.

“Progettati per servire l’industria del packaging accelerando l’innovazione e supportando gli obiettivi di sostenibilità del settore, i nostri Pack Studios a Tarragona sono dotati di capacità di produzione e test di film all’avanguardia per applicazioni di imballaggio primario e secondario in imballaggi alimentari e industriali, materiali sanitari e igienici, nonché innovazione adesiva per le etichette”, ha affermato Felip Vidiella, Direttore R&D senior EMEA di Dow Packaging & Specialty Plastics.

Pack Studios di Tarragona è dotato di un’ampia gamma di linee di soffiaggio e cast su scala industriale e di laboratorio, con estrusione da 5 a 9 strati, per consentire la produzione e il collaudo di film industriali e barriera per l’imballaggio di alimenti. Tutti questi impianti aiutano i clienti a valutare le prestazioni del film di imballaggio in base agli standard di riciclabilità in continua evoluzione e consentono la valutazione della produzione di film multistrato con contenuti riciclati.

Il Load Stability Innovation Center presso Pack Studios Tarragona sostiene lo sviluppo di nuove soluzioni di film industriali migliorate, progettate per aumentare la sicurezza e ridurre scarti e costi durante il trasporto di merci imballate. Unici nella regione EMEA, questi centri possono fornire un supporto completo per i test delle prestazioni di film industriali per spostare le merci in modo sicuro e sostenibile, abilitati da tecnologie all’avanguardia tra cui una linea di avvolgimento end-to-end, tester di stabilità orizzontale e tavolo basculante.

Con l’ingresso in un nuovo decennio, Dow continua a dare la priorità alla sua volontà di progettare imballaggi riciclabili: Dow si impegna a raccogliere 100.000 tonnellate di rifiuti di plastica e incorporarli nei suoi prodotti entro il 2025. La strategia per far avanzare questa economia circolare della plastica ha comportato la creazione di partnership tecnologiche per accedere a processi all’avanguardia e continuare a crescere, e queste relazioni trovano un terreno di sviluppo ideale proprio nei Pack Studios, che sono posizionati strategicamente in tutto il mondo per identificare olisticamente soluzioni di imballaggio sempre più sostenibili per assicurare il futuro di questa industria nella società.