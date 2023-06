IN2FLEXO nasce per sviluppare soluzioni globali per il settore della flexo e Lancia nel mercato MULTICLICK: sistema automatico per la pulizia dei cliché nel settore del cartone ondulato senza la necessitá dell’intervento di un operatore, con un risultato ottimale e senza sprechi.

“Con il lancio di MULTICLICK, IN2FLEXO vuole continuare con il suo patrimonio di innovazione studiato per il mondo flessografico” afferma Niels Gerrits, CEO di IN2FLEXO. “MULTICLICK é nata per dare una soluzione al mondo del cartone ondulato, riducendo i tempi di pulizia cliché e aumentare di conseguenza la produttivitá e redditivitá del settore, tenendo sempre presente il medio ambiente”.

Carico e scarico automatico

MULTICLICK consente di risparmiare tempo, dato che consente di caricare, scaricare e allo stesso tempo pulire automaticamente fino a 30 cliché di diverse dimensioni senza intervento dell’operatore. Questo significa un risparmio medio di 2 minuti per cliché. Grazie a questo risparmio, e al ridotto consumo di detergente e acqua, si calcola il ritorno dell’investimento in circa due anni.

Migliore sostenibilità grazie al consumo minimo di acqua e detersivo

I parametri per la diluizione e il riutilizzo del detergente possono essere modificati ed essere adattati alle esigenze di ogni cliente, sia che si tratti di inchiostri ad asciugatura rapida, inchiostri bicomponenti, ecc.

Pulizia e asciugatura eccezionale cliché

La qualità della pulizia é evidente con MULTICLICK, dato che i cliché risultano completamente puliti e asciutti pronti per essere sistemati nel magazzino cliché. Con i cliché puliti e asciutti si possono evitare problemi di fermi macchina dovuti alle cattive condizioni dei cliché

Manegevolezza

MULTICLICK è dotato di un touch screen che consente di selezionare in modo rapido e semplice i cliché che devono essere puliti, nonché la velocità e il livello di consumo di detergente e acqua.

Detergente

Le caretteristiche del detergente studiato per MULTICLICK sono:

Ottime prestazioni di pulizia con inchiostri da stampa a base d’acqua

Non corrosivo per le apparecchiature di stampa

Sicuro durante l’uso

Basso VOC (composti organici volatili)

Completamente biodegrabile

Bassa tendenza alla formazione di schiuma

Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento dell’acqua

Nessun simbolo

Garanzia e finanziamento facilitano la decisione di acquisto

MULTICLICK è costruito in acciaio inossidabile, con componenti elettrici di alta qualità (SIEMENS o similari) e viene fornito con una garanzia di 24 mesi. Inoltre, è possibile finanziare l’attrezzatura in un periodo da 2 a 5 anni, insieme all’acquisto del detergente, in un contratto omnicomprensivo (macchina, assistenza tecnica, detergente, ecc.).

Più informazioni disponibili in www.in2flexo.com