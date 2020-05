“Il domani si stampa oggi” appuntamento live con la Print4All conference il 24 giugno

Quando il futuro ci coglie di sorpresa, dobbiamo saper reagire prontamente, reinventandoci con tutte le opportunità del presente: è con questo spirito che si presenta l’edizione 2020 della Print4All Conference, appuntamento annuale di incontro della community del printing, del converting e del packaging, che si terrà in live streaming il 24 giugno.

Preceduta da un webinar di presentazione in anteprima il 18 maggio, la Print4All Conference darà il via con i suoi protagonisti a un momento di confronto sull’innovazione, l’industria 4.0 e la sostenibilità, che mai come in questo momento può rappresentare un valore aggiunto per tutti i professionisti a vario titolo interessati alla stampa e alle sue potenzialità.

“Future Factory – il domani si stampa oggi”, questo il titolo della Conference, che sintetizza l’obiettivo dell’appuntamento, che è anche una delle principali sfide per l’intero settore: riflettere sui nuovi scenari aperti dalla quarta rivoluzione industriale, tra opportunità e rischi per il mondo della stampa. I profondi cambiamenti in atto impongono, infatti, una conoscenza delle nuove tecnologie, ma anche una maggiore consapevolezza su skill, approcci innovativi, nuove logiche aziendali di processo altamente “disruptive”, imposte dall’evoluzione del mercato. Una realtà nella quale non basta essere semplicemente reattivi, ma verso cui è fondamentale essere proattivi, presupposto indispensabile per le aziende e per gli imprenditori che vogliono guidare in prima persona il cambiamento elaborando strategie e risposte concrete.

Declinata nelle molteplici accezioni di Smart Factory, Digital Factory, Think Factory, Open Factory e Green Factory, la Conference 2020 si focalizzerà su due temi “core”, veri driver del cambiamento in atto: la sostenibilità e l’industry 4.0.

Sarà possibile accedere ai contenuti sia in italiano che in inglese, garantendo la dimensione globale dell’appuntamento e coinvolgendo, anche per questa edizione, non solo la community internazionale del printing e del packaging, ma anche la stampa di settore italiana ed estera.

Non mancheranno tavole rotonde che metteranno a confronto le esperienze dei diversi protagonisti della supply chain, moderate da Matteo Bordone, giornalista e conduttore radiofonico di Radio2.

Programma, agenda della giornata e iscrizioni sono disponibili sul sito https://conference.print4all.it/. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.