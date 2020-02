Heidelberg scalda i motori in attesa di Drupa

Il produttore tedesco presenta il proprio percorso di comunicazione in vista di Drupa e annuncia un doppio appuntamento durante le giornate di fiera

Mancano un centinaio di giorni all’apertura di Drupa 2020 (Düsseldorf, 16-26 giugno) e Heidelberg è pronta a condividere con i tutti i visitatori le novità che sono state preparate per questo grande evento. Le informazioni sui nuovi prodotti e sulle prospettive della stampa saranno oggetto di una comunicazione multicanale, che accompagnerà il mercato con regolarità fino a giugno sfruttando tutti i canali disponibili – dai principali social (Facebook, Linkedin, Twitter), al sito aziendale (www.heidelberg.com) alle riviste di settore.

Durante le giornate di fiera, Heidelberg sarà presente nel rinnovato padiglione 1, nel quale le soluzioni presenti andranno a formare lo “Smart Print Shop”, spazio espositivo dedicato agli stampatori del futuro al quale parteciperanno anche i partner storici Polar Mohr e MK Masterwork.

Tuttavia, solo una piccola parte della gamma sarà visibile a drupa. Per poter apprezzare nella sua interezza tutte le soluzioni a catalogo (dedicate alla stampa commerciale, al packaging e alle applicazioni per il mondo delle etichette), Heidelberg organizza un evento contemporaneo e correlato, dando modo a tutti i visitatori di recarsi presso l’headquarter di Wiesloch (che si trova vicino alla città di Heidelberg) per visitarne il Print Media Center nelle giornate 18-20 e 22-23 giugno 2020.