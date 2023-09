Guandong: la stampa diventa arte

La stampa diventa arte grazie alle eccezionali prestazioni garantite da Nano-Tack e Dotty Satin, i fogli plastici con nano-ventose della gamma Mr Magnus by Guandong. Proprio gli speciali fogli adesivi con nanotecnologia, tra i best seller messi a punto dallo Specialista delle Specialità, sono stati scelti dalla pittrice ceca Zuzana Mesárošová, in arte Freyja Art, per la realizzazione di un’esclusiva linea di vetrofanie ispirate all’opera Forest angel.

Il desiderio dell’artista era quello di dare vita non solo a semplici adesivi che riproducessero il suo dipinto, ma di ottenere applicazioni uniche, in grado di diffondere negli spazi da allestire dei veri e propri giochi di luce. A trasformare questa richiesta in realtà è stato lo stampatore ceco Amos Typo in collaborazione con Igepa Group, premium dealer di Guandong nel mercato europeo, che hanno subito individuato nei fogli Nano-Tack e Dotty Satin la soluzione ideale. “Fin dalla sua presentazione, la nuova linea di prodotti Mr. Magnus firmata Guandong mi ha colpito per la vasta gamma di possibilità applicative“, commenta Miroslav Hejl di Amos Typo.

Dopo alcuni test preliminari effettuati presso MoonGrailShop, piccola realtà artigianale locale che ha utilizzato Mr Magnus per la produzione di vetrofanie con motivi decorativi celtici, Amos Typo ha proposto i fogli Nano-Tack e Dotty Satin direttamente alla pittrice Freyja Art che è rimasta colpita dalla qualità delle stampe a effetto wow. “La traslucenza unica e la finitura trasparente ultra-gloss che caratterizzano i supporti firmati Guandong si sono rivelati ideali per la riproduzione dei suoi dipinti in questo nuovo e inedito formato”, racconta Miroslav. Il risultato sono applicazioni uniche, in grado di dare vita a dei veri e propri giochi d’arte e di luce.

“Da sempre sperimentiamo applicazioni inedite, mettendo i nostri supporti al servizio di architetti, designer e creativi”, commenta Daniele Faoro, Chief sales & marketing advisor di Guandong. “Le vetrofanie realizzate da Amos Typo per Freyja Art dimostrano come le nostre soluzioni possano essere messe anche al servizio di tecniche artistiche esaltandone ulteriormente le caratteristiche per dare vita a prodotti innovativi”.

La linea di supporti Mr Magnus nasce adattando al mondo dei fogli in plastica la profonda conoscenza di Guandong nello sviluppo e nella commercializzazione a livello europeo di materiali plastici innovativi per la stampa. La gamma comprende fogli plastici speciali per tecnologie digitali, dry toner e offset dal formato A4 al B1 (70×100 cm) fino a formati su misura. Oltre alle soluzioni Nano-Tack e Dotty Satin con microventose scelte da Freyja Art, fanno parte della famiglia Mr Magnus anche fogli magnetici e di ferrite, retroilluminabili, attacca-stacca senza colla con Scarico d’Aria®, fino a soluzioni con tessuto adesivo e full-PET.

Nano-Tack e Dotty Satin, insieme agli altri prodotti della gamma Mr Mangus, saranno tra i protagonisti dello stand Guandong a Viscom 2023 (Fieramilano, 4/6 ottobre 2023) che sarà allestito simulando un vero e proprio showroom all’interno del quale scoprire le infinite possibilità applicative per la personalizzazione di pareti, vetri e pavimenti.