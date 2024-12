Graphicscalve, società che offre servizi di stampa a 360° per tutti i settori a livello nazionale e internazionale, seguendo tutte le fasi di lavorazione, ha recentemente acquisito HP Pagewide 2200 Advantage per offrire qualità di stampa superiore, maggiore flessibilità operativa e offrire stampa su diversi tipi di applicazioni: transazionali, DM, manuali e libri.

La storia del Gruppo ha inizio più di 40 anni fa con la nascita di Graphicscalve come piccola tipografia artigianale con il polo produttivo di Vilminore di Scalve in provincia di Bergamo. Acquisizioni e collaborazioni sempre più importanti hanno permesso all’azienda di raggiungere le dimensioni di una vera e propria industria grafica, aprendo un secondo polo produttivo a Costa di Mezzate (BG). Il gruppo impiega oggi più di 150 collaboratori e oltre all’attività tradizionale di stampa – offset a foglio e bobina, rotoffset, direct mail, stampa transazionale, servizi di prestampa, confezione, logistica e stampa digitale – il gruppo ha costituito due Business Unit per lo sviluppo di progetti di business innovativo: SPHERO e PHIN.

SPHERO è la business unit di visual communication con la quale l’azienda gestisce i progetti, dall’ideazione all’installazione finale, proponendo soluzioni uniche con l’impiego di nuovi materiali speciali, sempre più green, per ogni ambiente, parete, pavimento o vetrata. PHIN è invece la business unit che offre servizi digitali di nuova generazione, con soluzioni che semplificano l’esperienza dei privati e aiutano le aziende di qualunque dimensione nei processi di interazione con i propri clienti.

Nel 2023, avviene il rilancio dell’e-commerce www.doctaprint.com di proprietà del gruppo, potenziato con tecnologie digitali avanzate. Questo è dedicato ai servizi di pronta stampa per piccoli o medi ordini, rivolgendosi a privati e agenzie con maggiore efficienza e personalizzazione.

La scelta di installare a fine 2023 la nuova HP PageWide 2200 Advantage presso lo stabilimento di Costa di Mezzate (BG), è stata guidata dalla volontà di voler offrire ai propri clienti una maggiore qualità e flessibilità con la possibilità di stampare su diverse tipologie di carta con un ampio raggio di grammature, incluse carte offset non trattate. Grazie all’ampia gamma di tipi e grammature di supporti gestiti, l’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente le applicazioni idonee alla stampa digitale ad alta velocità.

La collaborazione con HP ha permesso a Graphicscalve di superare importanti sfide aziendali, tra cui la possibilità di ottenere e consultare dati precisi ed affidabili relativi alla produzione grazie al sistema Print OS che permette di fare analisi approfondite sull’andamento delle lavorazioni, con la conseguente possibilità di correggere ed affinare le offerte economiche da presentare ai clienti. HP ha mantenuto le promesse fatte durante la fase di prevendita: la tecnologia PageWide consente una produttività e standard di qualità elevati, oltre a un’affidabilità che consente di garantire la produzione rispetto ai tempi previsti.

“In seguito all’esperienza avuta in azienda con la macchina da stampa Indigo 12000 e con tutto il team di HP, per la nostra azienda è stata una scelta naturale continuare questo percorso anche con la nuova macchina da stampa HP Pagewide 2200 Adavantage. – ha dichiarato Ezio Ferrari, CEO Graphicscalve – I pilastri della nostra collaborazione con HP risiedono nella serietà e professionalità delle persone con cui collaboriamo tutti i giorni e nel grande sviluppo e servizio offerto dai sistemi HP. Grazie a HP Pagwide 2200 Advantage ora siamo in grado di garantire un servizio di maggiore qualità ai nostri clienti, che hanno subito notato ed apprezzato questa nuova tecnologia applicata alle loro lavorazioni.”

Le tecnologie di HP si sono inoltre dimostrate totalmente allineate alle necessità dell’azienda anche in termini di sviluppo sostenibile. Qualità, sicurezza ed ecosostenibilità sono valori centrali della cultura aziendale di Graphicscalve, che da sempre pone particolare attenzione all’utilizzo di materiali e processi “eco-sostenibili” lungo tutte le fasi di stampa, produzione e confezionamento. La crescente sensibilità ambientale della clientela ha inoltre rafforzato questa consapevolezza guidando l’azienda verso un approccio produttivo più sostenibile. Grazie alle nuove tecnologie di HP, l’azienda oggi utilizza inchiostri privi di oli minerali e con un bassissimo contenuto di VOC (<150gr litro).

Questa installazione non solo rappresenta un avanzamento tecnologico, ma anche un rafforzamento della partnership di Graphicscalve con HP, basata su serietà, professionalità e sviluppo continuo.