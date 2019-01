Giovanni Perego è il nuovo direttore commerciale estero di Lombardi Converting Machinery

Lombardi Converting Machinery prosegue il suo percorso di crescita, e dopo l’ingresso in azienda nel maggio 2018 di Enrico Gandolfi come responsabile commerciale Italia, ecco l’arrivo di Giovanni Perego in qualità di responsabile commerciale estero.

Invitato a partecipare alla recente edizione di Labelexpo India, dove Lombardi ha riscosso notevole successo, Giovanni Perego è entrato nel team del costruttore bresciano lo scorso mese di dicembre. Abbiamo incontrato il management Lombardi e Giovanni Perego nella sede di Brescia e nel numero di Converter-flessibili-carta-cartone gennaio/febbraio 2019 pubblicheremo l’intervista con il nuovo responsabile commerciale estero.

Nel frattempo vi invitiamo a vedere l’intervista video registrata nel corso della conferenza stampa nella quale il management Lombardi e Giovanni Perego hanno raccontato le ragioni di questa operazione e le prossime strategie sul mercato che vedranno la presentazione di nuovi prodotti in occasione di Labelexpo Europe del prossimo mese di settembre.