Francesco De Luca è il nuovo General Manager della Fabio Perini SpA per la sede di Bologna

Napoletano, 46 anni, laureato in ingegneria meccanica con un MBA al MIP Politecnico di Milano De Luca ha lavorato in diverse multinazionali come Gruppo Metecno, Candy Hoover Group e Norsk Hydro dove ha potuto ampliare le proprie conoscenze nel campo del general management operando in diversi paesi extraeuropei come Cina, Uzbekistan, Russia, Iran, Siria, Turchia ed Egitto.

“Entrare a far parte di Fabio Perini rappresenta un’opportunità stimolante – commenta De Luca – Casmatic è un brand ancora ben riconosciuto nel settore e il mio compito sarà quello di entrare in nuove fasce, partendo da un’accurata analisi del mercato, delle sue dinamiche e delle sue esigenze”.

L’arrivo di Francesco De Luca è perciò di grande rilievo al fine di portare l’azienda non solo verso un rinnovo dell’immagine e un ampliamento delle opportunità di mercato, ma anche per incrementare ulteriormente le competenze dell’azienda.