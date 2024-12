FOPPA FUSTELLE GROUP – Tutti per uno – il Gruppo per tutti

L’Italia è famosa per le sue aziende a conduzione familiare, soprattutto piccole e medie che, con le loro competenze e la loro creatività, hanno fatto strada non solo a livello nazionale, ma anche nel mondo.

È più raro, invece, incontrare realtà aziendali tutte italiane che, ben consapevoli delle proprie capacità, confermate dal mercato, hanno trovato un’unione incentrata sui bisogni dei clienti. È questo quello che è avvenuto con Foppa Fustelle Group, il nuovo, ma ben noto protagonista nel mondo dei fustellifici in Italia.

Foppa Fustelle Group è il frutto della fusione per incorporazione di tre aziende di grande rilevanza del settore: Foppa Fustelle di Caravaggio, Made in Box di Sasso Marconi e Tecnosteel di Montecassiano.

“Dal 1946, anno in cui mio padre Pino consegnò la prima fustella, il mercato è cambiato molto, diventando sempre più dinamico ed esigente, sottolinea Franco Foppa Pedretti, Presidente di Foppa Fustelle Group. Il nostro DNA ci ha sempre portato a trovare soluzioni utili ai clienti e con Foppa Fustelle Group abbiamo trovato la risposta giusta.”

“La nascita del Gruppo ci offre un vantaggio competitivo importante”, conferma Andrea Pivi, Vice Presidente, “perché oltre a completare l’offerta, unisce professionisti con esperienze pluriennali sotto un unico tetto. Inoltre, ci porta più vicini ai nostri clienti consentendoci di offrire loro soluzioni tecnologiche in tempi sempre più rapidi.”

Le aziende rappresentano tre pilastri fondamentali per il mondo del packaging che dall’Italia supportano i marchi internazionali più blasonati a veicolare il loro prodotti custoditi in confezioni di cartoncino e scatole di alta qualità, fustellati con precisione e competenza. Ognuno si è fatto un nome nel proprio ambito: Foppa Fustelle è leader in Italia nella produzione di fustelle piane per il packaging in cartoncino teso. La conferma della propria eccellenza è arrivata dall’esterno, grazie alla duplice certificazione ‘BOBST CERTIFIED’.

Gli altri due protagonisti della fusione sono Made in Box e Tecnosteel, entrambi specializzati nella creazione di fustelle piane e rotative per il packaging in cartone ondulato. Da oltre trentanni sono partner di fiducia dei numerosi clienti nei rispettivi territori di competenza nel Nord e nel Centroitalia.

Essendo i punti di forza di ciascuna azienda complementari fra loro, Foppa Fustelle Group ora è quindi in grado di produrre fustelle piane e rotative sia per il cartone teso sia per quello ondulato.

Grazie alla dislocazione geografica di 4 stabilimenti al Centro-Norditalia, il Gruppo è in grado di offrire un servizio di eccellenza, potendo coprire buona parte d’Italia attraverso la consegna diretta, riducendo i tempi di distribuzione e di intervento. Infine, ma non per importanza, il nuovo Gruppo unirà le proprie forze anche nella Ricerca e Sviluppo, da sempre fiore all’occhiello di Foppa Fustelle. Tecnici esperti e competenti metteranno a disposizione la loro lunga esperienza nei rispettivi campi per prendere in mani sapienti il futuro delle fustelle.

Storia, competenza, tecnologia e persone: sono questi gli ingredienti che hanno fatto dei tre protagonisti di questa impresa i punti di riferimenti nel loro settore. Oggi hanno unito le loro forze in un unica grande realtà – Foppa Fustelle Group – che, mettendo il cliente al centro, non sarà solo la somma dei tre ma il risultato esponenziale della capacità unita di creare eccellenza.

I numeri del nuovo Gruppo: