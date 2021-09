Fespa Global Print Expo ritorna a Berlino nel maggio 2022

FESPA ha annunciato che nel 2022 la sua fiera più importante Global Print Expo ritornerà a Berlino, in Germania, unitamente all’evento collegato dedicato al settore delle insegne non stampate, European Sign Expo. Gli eventi si svolgeranno nel centro Messe Berlin da martedì 31 maggio a venerdì 3 giugno 2022.

Questa edizione sarà il terzo evento FESPA nella città; dopo i successi della manifestazione del 2018, i visitatori e gli espositori avevano indicato nel loro feedback che Berlino era una sede molto amata, quindi ideale per riportarvi FESPA. La fiera occuperà 8 padiglioni della Messe Berlin, e metterà in evidenza le soluzioni per la stampa serigrafica, digitale e su tessuto, così come quelle per le insegne non stampate.

Neil Felton, Amministratore Delegato di FESPA, ha spiegato: “Dopo il grande successo dell’evento organizzato a Berlino nel 2018, con una partecipazione record a livello internazionale, avevamo una gran voglia di tornare nel 2022. La città si è sempre dimostrata molto popolare ed è un eccellente centro per il traffico aereo e ferroviario continentale, accessibile da tutte le principali città europee e internazionali. FESPA 2022 continuerà a essere una piattaforma fondamentale per gli stampatori che intendono preparare il proprio business per il futuro e uno strumento altrettanto importante per la ripresa economica; saremo quindi lieti di dare il benvenuto a tutti i partecipanti, anche quelli che non sono riusciti a presenziare a FESPA 2021 per via delle restrizioni frontaliere e agli spostamenti.”

Maggiori particolari su FESPA 2022 saranno disponibili dopo lo svolgimento di FESPA Global Print Expo 2021 a Amsterdam, Paesi Bassi, dal 12 al 15 ottobre 2021.