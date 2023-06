Fedrigoni presenta la collezione Symbol Card & Pack

La collezione di carte firmata Fedrigoni si evolve e si arricchisce con nuovi materiali. Una gamma di carte completa e versatile per packaging e publishing, pensata per realizzare le più svariate soluzioni creative.

Una linea completa e versatile per packaging di lusso ed editoria, che consente di imprimere al progetto qualsiasi tipo di forma, lasciando libera la creatività. Una linea che combina estetica, funzionalità e sostenibilità, garantendo la definizione dei dettagli anche su grandi volumi. Sono alcune caratteristiche di Symbol Card & Pack, la nuova poliedrica collezione firmata dal Gruppo Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, nonché di materiali autoadesivi per la creazione di etichette premium.

La nuova collezione nasce dall’evoluzione di Symbol Card e Symbol Pack, che si arricchiscono di nuovi materiali pensati per soddisfare i clienti più esigenti, ideali per qualsiasi forma di nobilitazione e tipologia di stampa. Le nuove carte di Symbol Pack, disponibili nei colori White e Premium White, offrono migliori performance in termini di stampabilità taglio e piegatura. Grazie all’utilizzo di un nuovo impasto e ad una patinatura specifica, infatti, si riescono a raggiungere ottime performance senza crepe lungo la cordonatura.

All’interno della collezione troviamo anche le nuove carte con caratterizzazione superficiale in sei goffrature di Symbol Card, ideali per la produzione di biglietti augurali. Oltre a quelle goffrate, sono disponibili carte per la realizzazione di shoppers e per il rivestimento di scatole. Nei materiali adatti al rivestimento, viene garantita la percentuale minima del 40% di riciclo.

Il portafoglio prodotti di Symbol Pack Premium White, Symbol Card Premium White e Symbol Card High Bulk, inoltre, si è arricchito delle versioni per contatto diretto con alimenti secchi, che ne ampliano le possibilità di applicazione.

Le carte della nuova gamma risultano perfettamente adatte ai principali sistemi di stampa: tipografica, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.

“Storicamente, la gamma Symbol Card era dedicata ad applicazioni per lo più tradizionali. L’obiettivo della nuova collezione, invece, è offrire al mercato delle soluzioni trasversali a tutto il settore packaging e publishing, proponendo ai clienti più esigenti un’offerta completa e versatile – dichiara Micaela Di Trana, Marketing and R&D Director Fedrigoni Paper –. Tramite costanti lavori di ricerca e sviluppo, abbiamo ora una gamma poliedrica che permette di esprimere a 360 gradi le idee più creative”.