L’industria europea del packaging tornerà a riunirsi a Norimberga: dal 24 al 26 settembre FACHPACK 2024 coprirà nuovamente l’intera filiera del packaging in 11 padiglioni espositivi: circa il 60% dell’area espositiva sarà dedicato ai materiali e forniture per il packaging, mentre il 40% si concentrerà sulle tecnologie. A complemento di questi due segmenti principali ci saranno anche stampa e finitura del packaging e intra-logistica.

In esposizione ci saranno materiali di packaging, imballaggi e accessori, macchine per imbottigliamento e confezionamento, tecnologie di etichettatura, marcatura e identificazione, macchine e attrezzature per la periferia del packaging, sistemi di stampa e finitura del packaging, tecnologie di palletizzazione, intra-logistica e servizi. Con il suo nuovo slogan: “Creiamo il futuro”, FACHPACK 2024 sarà dedicato al tema di tendenza “Transizione nel Packaging”. La fiera quest’anno tratterà gli attualissimi argomenti di sostenibilità, design e nuovi approcci nell’industria del packaging, ospitando le aziende protagoniste da anni nel settore, affiancate anche da numerose e start-up.

FACHPACK si impegna attivamente da sempre attraverso ricerche di mercato costanti, consultando esperti di settore e ascoltando i consumatori per poter garantire una fiera sempre aggiornata sulle tendenze attuali e future nel settore del packaging.

Espositori e visitatori potranno beneficiare di un vasto programma in cui si affronteranno le problematiche attualmente rilevanti per il settore: l’economia circolare, i brand e il consumismo, l’automazione e l’IA, le innovazioni e gli sviluppi tecnologici sono i principali temi dei forum PACKBOX e INNOVATIONBOX, momenti molto attesi dai visitatori professionali che riconoscono in FACHPACK un momento di scambio e aggiornamento fondamentale nel settore.

FACHPACK dedica anche particolare attenzione alle donne nell’industria del packaging: nella serie “Women4packaging”, si vuole dare voce alle esperte del settore attraverso dialoghi e momenti di scambio e confronto. Un evento di networking tutto dedicato alle professioniste si terrà proprio il primo giorno della fiera.

Molte altre le novità nel 2024: un nuovo padiglione tematico nella Hall 3 presenterà soluzioni innovative di packaging realizzate con materie prime sostenibili e metodi alternativi per materiali di imballaggio consolidati.

Il padiglione “Young Innovators”, sovvenzionato dal Ministero Federale per gli Affari Economici e l’Azione per il Clima (BMWK), consentirà invece alle start-up e alle nuove imprese tedesche di presentare le proprie aziende e innovazioni di prodotto al pubblico professionale in fiera. Le start-up internazionali con sede al di fuori della Germania mostreranno i loro prodotti e processi pionieristici agli specialisti del packaging interessati nel padiglione dedicato “Newcomer”.

Come principale incontro per il mercato europeo del packaging, FACHPACK attira visitatori da tutti i settori ad alta intensità di packaging come alimenti / bevande / alimenti di lusso, prodotti farmaceutici / cosmetici / chimici /sanitari, prodotti non food / alimenti per animali / altri beni di consumo, nonché articoli tecnici / automotive / tecnologia medica e altri beni industriali.

Visita FACHPACK 2024 gratuitamente!

Utilizza il codice FP24IT, inserendolo sul sito di FACHPACK alla voce “redeem voucher now” alla pagina https://www.fachpack.de/voucher. Segui le istruzioni per creare il tuo biglietto. Lo stesso codice può essere utilizzato anche da più persone e per più volte: per ogni persona è necessario utilizzare un indirizzo e-mail diverso. [N.B. La vendita dei biglietti e il riscatto del voucher avverranno esclusivamente online. I biglietti sono disponibili anche su dispositivi mobili e consentono l’accesso senza contatto. Ciò significa che tutti i partecipanti alla fiera sono registrati in anticipo.]

Per ricevere informazioni sull’evento: NürnbergMesse Italia, Marianna Lucca, marianna.lucca@nm-italia.it.