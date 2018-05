Enrico Gandolfi nuovo responsabile vendite Italia di Lombardi Converting Machinery

Dallo scorso 2 maggio Enrico Gandolfi è entrato a far parte della famiglia Lombardi Converting Machinery come responsabile vendite Italia

Ora è ufficiale, e dopo un paio di mesi in cui le voci ormai circolavano senza tregua, è arrivata la conferma dai diretti interessati. Il mondo delle etichette autoadesive e del packaging a banda stretta saluta l’arrivo di Enrico Gandolfi nello staff dell’azienda bresciana.

Gandolfi è una istituzione nel mondo della stampa di etichette autoadesive, settore in cui opera da 25 anni, tutti trascorsi in Omet, dapprima come tecnico, e in seguito nel mondo delle vendite, seguendo tutta l’evoluzione dalle macchine tipografiche e offset, all’inserimento delle macchine flessografiche fino alle macchine ibride flexo digitali. In particolare quest’ultima evoluzione ha permesso di realizzare in un solo passaggio anche etichette molto complesse, ma al tempo stesso in piccole quantità, quale risposta da parte dei costruttori a un’esigenza di tirature sempre più frazionate, ma di qualità.

“Considero la sfida con Lombardi una opportunità molto interessante e ricca di opportunità di crescita sia da parte mia, sia della stessa Lombardi, azienda che vedo dinamica e ben proiettata verso il futuro con diverse tipologie di linee e di tecnologie sia per il mercato delle etichette autoadesive, sia dell’imballaggio flessibile a banda stretta”, commenta Enrico Gandolfi.

“Abbiamo scelto Enrico Gandolfi – afferma Lorenzo Lombardi, responsabile commerciale della Lombardi Converting Machinery –, perché ha una profonda e collaudata conoscenza del mercato e anche una spiccata competenza tecnica, due doti che ci possono portare a una crescita sul piano commerciale, ma anche a intercettare meglio le nuove esigenze dei clienti per poterle soddisfare. Per noi questa è una spinta per l’ulteriore accrescimento tecnologico sollecitato dall’utilizzatore finale”.

Nel numero di Converter-Flessibili-Carta-Cartone pubblicheremo un’intervista di approfondimento con Enrico Gandolfi e la proprietà dell’azienda Lombardi