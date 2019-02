Digital Flex apre un nuovo ufficio commerciale in Veneto

Dopo aver chiuso un anno ricco di successi, Digital Flex si appresta a raccogliere le sfide del nuovo anno con grande fiducia. Andrea Vergnano, Senior Executive Vice President, sottolinea che “gli investimenti tecnologici fatti nel 2018 si sono dimostrati vincenti e il nuovo impianto Lead Lasers Flexostar per l’incisione diretta di sleeve in elastomero nonché il nuovo sistema Esko CDI Crystal + espositore XPS ci permettono oggi di offrire una scelta tecnologica ancora più ampia e vincente”.

La conferma dell’alto livello qualitativo della produzione realizzata da Digital Flex è stata la premiazione in quasi tutte le categorie del concorso Best-in-Flexo 2018 organizzato da ATIF, con ben 11 premi ricevuti (di cui 3 primi posti), e il successo ottenuto in Brasile durante l’evento AB Flexo (organizzato da FTA) dove Digital Flex ha ritirato i premi per il primo, secondo e terzo classificato.

Un’altra soddisfazione per Digital Flex è arrivata, completamente inaspettata, quando, durante la premiazione Best-in-Flexo, è stato assegnato il premio alla carriera, conferito dai giornalisti di settore a Renato Vergnano, Presidente e co-fondatore dell’azienda. Renato Vergnano, emozionato, non ha mancato di ricordare che fu uno dei soci fondatori di ATIF nel lontano 1982. La carriera di Renato ebbe inizio nel ’65 quando diede vita alla Nuova Roveco, prima azienda italiana di pre-stampa a dedicarsi esclusivamente alla flesssografia. Nei sui 53 anni di lavoro, Renato Vergnano ha potuto assistere alla crescita dell’azienda, ai suoi cambiamenti, alle sue innovazioni continue, che l’hanno portata oggi ad essere il punto di riferimento del settore.

Con il nuovo anno Digital Flex inserisce una marcia in più, con una grande novità: l’apertura di un ufficio commerciale in Veneto, con l’obiettivo di presidiare ancora meglio il nord-est del mercato italiano. Nell’ufficio di Pozzoleone, Vicenza, è già operativo Giosuè Veggian, che vanta un’esperienza ventennale nel settore del packaging, e renderà la presenza di Digital Flex più vicina ai suoi clienti stampatori e brand owner in una zona molto strategica per il mercato dell’azienda.