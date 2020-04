Da NiceLabel software gratuito per la progettazione etichette alle aziende impegnate nella lotta al COVID-19

NiceLabel, uno dei principali sviluppatori di software per la progettazione di etichette e di sistemi di gestione delle etichette a livello mondiale, ha deciso di offrire alle aziende che sono scese in campo nella lotta al COVID-19 abbonamenti gratuiti alla propria soluzione di etichettatura basata su cloud, nonché i servizi di consulenza tecnica.

NiceLabel ha promosso questa iniziativa non commerciale e senza fini di lucro per aiutare queste aziende a consegnare nel minor tempo possibile a quanti lo richiedano attrezzature mediche e materiale sanitario di prima necessità, ad esempio respiratori, disinfettanti, mascherine o altri articoli essenziali.

La possibilità di usufruire della soluzione di etichettatura basata su cloud consentirà a queste aziende di generare rapidamente le nuove etichette, da applicare sugli imballaggi utilizzati per le nuove linee di prodotti, così da garantire che attrezzature e materiali vengano consegnati tempestivamente a chi opera in prima linea.

Le aziende potenzialmente idonee includono i produttori che riconvertono le proprie attività per realizzare forniture sanitarie essenziali; aziende agricole e altri operatori del settore alimentare alle prese con le nuove normative sulle etichette che riforniscono i supermercati di generi di prima necessità; ospedali e altri enti impegnati nella lotta al COVID-19.

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione della soluzione di etichettatura gratuita, NiceLabel provvederà a interagire con tali aziende sia direttamente sia, ove possibile, tramite rivenditori a valore aggiunto e altri partner di soluzioni informatiche.

“Volevamo contribuire a eliminare qualsiasi ritardo nella consegna delle forniture, evitando che la fase di etichettatura costituisse un ostacolo per la consegna tempestiva dei materiali a quanti operano in prima linea. La nostra piattaforma cloud multi-tenant ci consente di realizzare etichette in modalità remota in qualsiasi parte del mondo, in tempi brevissimi”, ha detto Ken Moir, Vicepresidente Marketing di NiceLabel.

“Intendiamo mettere le nostre capacità a disposizione dei produttori che intendano trasformare le proprie linee di produzione per realizzare attrezzature e prodotti di prima necessità, indispensabili per contrastare l’emergenza COVID-19, e garantire tempi di consegna minimi di tali materiali a tutti gli operatori che lottano ogni giorno per sconfiggere questo nuovo virus. Siamo pronti ad aiutare e invitiamo qualsiasi azienda che necessiti di un supporto per l’etichettatura a contattarci oggi stesso, per garantire una consegna tempestiva dei materiali e delle attrezzature di prima necessità a quanti ne hanno più bisogno.”

Le aziende che necessitano di assistenza per l’etichettatura durante l’emergenza COVID-19 devono segnalare la loro richiesta all’indirizzo www.nicelabel.com/covid19.