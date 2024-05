BOBST, uno dei fornitori leader nel mondo di attrezzature e servizi per i produttori di imballaggi ed etichette, ha annunciato di avere iniziato una collaborazione strategica con PACKITOO, un’azienda francese che sviluppa soluzioni digitali nel settore del packaging. HIPE di PACKITOO è uno strumento di vendita basato sul Web personalizzato per il settore del packaging, in grado di automatizzare i preventivi, gestire i progetti di packaging e supportare gli e-shop web-to-pack per le tipografie e le aziende di trasformazione.

Questa partnership si allinea con la strategia di BOBST di digitalizzare e connettere l’intera catena del valore del packaging, dai proprietari di marchi alle aziende di trasformazione e ai fornitori di attrezzature. Consentirà a BOBST di fornire a tipografie e aziende di trasformazione una soluzione personalizzata, per semplificare i cicli di vendita, ridurre i costi e incrementare le entrate. PACKITOO inoltre beneficerà della presenza, della competenza e della rete globali di BOBST che le consentiranno di raggiungere nuovi mercati e clienti.

HIPE è una nuova applicazione software che consente alle aziende di trasformazione di affrontare le principali problematiche in un mercato alla ricerca di maggiore personalizzazione, capacità di gestione degli ordini più piccoli e consegne più rapide. Offre un processo di vendita digitale personalizzato, grazie a cui le aziende di trasformazione possono preparare con rapidità e accuratezza i preventivi dei lavori per i clienti, considerando tutti i fattori di costo come i tipi di macchina utilizzati. Allo stesso tempo, possono connettersi ad applicazioni prestampa di provider software leader di settore come ESKO la cui collaborazione strategica porta valore reale alle aziende di trasformazione ben integrate tra le varie piattaforme Web. HIPE consente inoltre di utilizzare un sito web-to-pack con preventivi immediati e automatizzati, generando più ordini con il minimo sforzo.

“È un’operazione strategica che rinforza la nostra visione di un futuro digitale per il settore del packaging, dove dati e software giocano un ruolo fondamentale nel miglioramento di produttività, efficienza e sostenibilità. Il software di PACKITOO è perfetto per la nostra visione del settore, introduce una nuova forma di collaborazione e fornisce una soluzione preziosa che consente ai nostri clienti di automatizzare e ottimizzare i loro processi di vendita. Siamo impazienti di collaborare con il team talentuoso di PACKITOO per sviluppare e ampliare ulteriormente il loro software e offrirlo alla nostra base di clientela globale”, ha dichiarato Jean-Pascal Bobst, amministratore delegato di BOBST.

“Siamo entusiasti di unire le forze con BOBST, leader mondiale nel settore del packaging e partner fidato per le aziende di trasformazione”, ha affermato Thomas Othax, amministratore delegato di PACKITOO. “Questa partnership e questo investimento sono per noi una grande opportunità per sfruttare le risorse, la competenza e la rete di BOBST per far crescere la nostra azienda e raggiungere nuovi mercati. Condividiamo la visione di BOBST di una trasformazione digitale del settore del packaging, in cui software e dati costituiscano i principali fattori trainanti di innovazione e creazione di valore. Siamo sicuri che il nostro software porterà vantaggi significativi a tipografie, aziende di trasformazione e all’intera industria del packaging”.