Il tema del terzo appuntamento del 2021 “È tempo di cambiare il modo di misurare la percentuale di punto“.

La misurazione dei valori tonali è alla base del controllo di processo in flessografia. Dalla impostazione dei valori sui progetti grafici, alla misurazione delle percentuali di punto sulle matrici da stampa, fino alla verifica dei valori tonali stampati dobbiamo gestire diversi valori e diverse misurazioni.

C’è un nuovo metodo che semplifica tutte queste operazioni ed è descritto nella norma ISO 20654:2017 e in questa pillola ATIF potremo vedere alcuni esempi pratici della sua applicazione.L’appuntamento è per giovedì 27 maggio 2021, alle ore 17.00.Per registrarsi è necessario compilare il seguente modulo e il giorno precedente all’evento la Segreteria di ATIF provvederà a trasmettere il link per il collegamento solamente a chi ha compilato il modulo iscrizione online .

Il webinar è a numero chiuso.