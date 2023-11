Assocarta, Assografici SLC-CGIL, FISTEL CISL, UGL, ULCOM UIL esprimono apprezzamento per il lavoro del Parlamento europeo e, in particolare, dei Parlamentari italiani, che hanno introdotto dei miglioramenti importanti approvando in via definitiva la Relazione dell’On. Ries in materia di revisione degli imballaggi (PPWR) lo scorso 22 novembre.

Nelle proposte approvate dal Parlamento, la carta viene riconosciuta come un pilastro dell’economia circolare e sociale europea, valorizzando allo stesso tempo la buona occupazione del settore, i materiali rinnovabili che produce e il riciclo che ne ottimizzano il ciclo di vita.

E’ un indirizzo importante quello espresso dal Parlamento europeo anche per i Governi Europei che ci accingono il 27 novembre e, poi, il 18 dicembre ad esaminare lo stesso dossier in sede ministeriale.